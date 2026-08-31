Γαλλία: Τέλος τα κινητά στα λύκεια από τον Σεπτέμβριο - Ποιοι αντιδρούν και γιατί

Τα γαλλικά λύκεια απαγορεύυν τα κινητά τηλέφωνα αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει ώστε τα παιδιά να περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Τέλος τα κινητά στα λύκεια από τον Σεπτέμβριο - Ποιοι αντιδρούν και γιατί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα γαλλικά λύκεια απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων αυτή την εβδομάδα, με πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν για μείωση του χρόνου μπροστά σε οθόνες.
  • Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών απορρίφθηκε ως αντισυνταγματική και αναδιατυπώνεται για νέα έγκριση πριν τις προεδρικές εκλογές.
  • Η εφαρμογή της απαγόρευσης κινητών στα λύκεια αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες, καθώς απαιτείται τροποποίηση σχολικών κανονισμών και διαβούλευση με μαθητές.
  • Μαθητές και εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ανάγκη χρήσης κινητών σε σχολικές εφαρμογές και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας έκφρασης.
  • Το Συνταγματικό Συμβούλιο επέκρινε τον αρχικό νόμο για την ασαφή ορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα από την επαλήθευση ηλικίας.
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Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε το πράσινο φως για την απαγόρευση των τηλεφώνων στα λύκεια αυτόν τον μήνα, αφότου ένα άλλο μέτρο που ήλπιζε ότι θα αποτελούσε βασική κληρονομιά του, η προτεινόμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, απορρίφθηκε ως αντισυνταγματικό.

Το κείμενο της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξαναγράφεται με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να εγκριθεί πριν ο Μακρόν αποχωρήσει από την εξουσία τον Μάιο. Η Γαλλία έχει ήδη απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια ή κολέγια, στα οποία φοιτούν παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών.

Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μεγαλύτερους εφήβους από τον Σεπτέμβριο, καθώς υποστηρίζει ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες βλάπτει την ανάπτυξη των παιδιών.

Προκειμένου να επιβληθεί η βιαστικά υπογεγραμμένη απαγόρευση, τα λύκεια πρέπει να τροποποιήσουν τους κανόνες τους - μια μακρά διαδικασία - και πολλά σχολεία έχουν δηλώσει ότι θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν το μέτρο γρήγορα.

«Είναι αδύνατο να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μέτρο από την 1η Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Ζερόμ Φουρνιέ, εθνικός γραμματέας του συνδικάτου SE-Unsa. «Τα σχολεία θα πρέπει να αλλάξουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αυτό απαιτεί μια πλήρη διαδικασία διαβούλευσης και ψηφοφορίας, καθώς και διαβούλευση με τους μαθητές του λυκείου. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρόνο για να συναντηθούν όλοι και να εργαστούν πάνω σε αυτό».

Ο Φουρνιέ ανέφερε ότι μια βασική πρόκληση ήταν ότι οι μαθητές λυκείου ήταν συχνά υποχρεωμένοι να βασίζονται σε εφαρμογές σχολικών smartphone για να βρουν ακόμη και τις πιο βασικές πληροφορίες για τη σχολική ημέρα, όπως ωρολόγια προγράμματα, αλλαγές τάξεων και εργασίες για το σπίτι. «Κάποιοι πρέπει ακόμη και να χρησιμοποιούν εφαρμογές στα τηλέφωνά τους ως κάρτα για να μπουν στην καντίνα για να φάνε μεσημεριανό γεύμα ή να δανειστούν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη», είπε.

Ο Φουρνιέ είπε ότι τα λύκεια συχνά φιλοξενούν μαθητές για μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μερικοί από τους οποίους ήταν ηλικίας 20 ετών και χρειάζονταν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για την εργασία τους.

Είπε ότι το βασικό ζήτημα για κάθε λύκειο ήταν να αποφασιστεί πού ακριβώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση, είτε σε ολόκληρο το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων, είτε με εξαιρέσεις όπως στην παιδική χαρά. Είπε ότι οι έφηβοι θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να εγκαταλείψουν τον χώρο του σχολείου για να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά τους έξω από τον δρόμο, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ασφάλειά τους.

Ο Φουρνιέ είπε επίσης ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν λόγο στην όλη διαδικασία αντί να αντιμετωπίζονται ως παιδιά. «Αυτοί οι μεγαλύτεροι έφηβοι είναι προ-ενήλικες - κάποιοι στην τελευταία σχολική τους χρονιά θα ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές», είπε.

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να απαγορεύσει την είσοδο σε άτομα κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το Snapchat, και η κυβέρνησή του εργάζεται για την αναδιατύπωση του νόμου.

Το συνταγματικό συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε πρόσφατα την πρώτη έκδοση του νόμου μετά από ανησυχίες ότι ο ορισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν αρκετά σαφής. Αυτό σήμαινε ότι μια σειρά από ιστότοπους που δεν θεωρούνται γενικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επιτρέπουν σχολιασμό ή επικοινωνία, θα μπορούσαν να απαγορευτούν, γεγονός που ισοδυναμεί με «δυσανάλογο περιορισμό» της ελευθερίας της έκφρασης.

Το συνταγματικό συμβούλιο εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα από την εφαρμογή ενός συστήματος επαλήθευσης ηλικίας για όλους τους χρήστες.

Ο Βαλέρ Ντιόρ, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βρετάνης, δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη για τους νομικούς εμπειρογνώμονες το γεγονός ότι ο νόμος στην τρέχουσα μορφή του είχε ανατραπεί και ότι θα ήταν πρόκληση να τον ξαναγράψουν. «Προς το παρόν, ως νομικός, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου και του γαλλικού συνταγματικού δικαίου», είπε.

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