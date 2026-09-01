Ένοχος για τη δολοφονία Tupac ο Ντουέιν Ντέιβις μετά από 30 χρόνια

Snapshot Ο Ντουέιν Κέφε Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ Tupac Σακούρ μετά από 30 χρόνια.

Η ετυμηγορία αφορά φόνο πρώτου βαθμού με χρήση θανατηφόρου όπλου, σύμφωνα με το δικαστήριο της Νεβάδα.

Η δολοφονία συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου 1996 στο Λας Βέγκας, όταν ο Tupac πυροβολήθηκε ενώ ήταν συνοδηγός σε αυτοκίνητο.

Ο Tupac Σακούρ υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες μετά τους πυροβολισμούς, σε ηλικία 25 ετών.

Η υπόθεση ήταν μία από τις πλέον ανεξιχνίαστες και προκάλεσε σοκ στην κοινότητα της χιπ χοπ μουσικής. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του γνωστού Αμερικανού ράπερ Tupac και το δικαστήριο της Νεβάδα δήλωσε ένοχο τον Ντουέιν Keffe D Ντέιβις, σε μία από τις πλέον ανεξιχνίαστες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το παγκόσμιο κοινό.

Εχθές, Δευτέρα, η επιτροπή ενόρκων του Δικαστηρίου έκρινε ένοχο τον Ντέιβις για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση θανατηφόρου όπλου, του εμβληματικού ράπερ Τούπακ Σακούρ, ο οποίος σκοτώθηκε το 1996 σε πυροβολισμό από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε αφού οι ένορκοι άρχισαν τις διαβουλεύσεις τη Δευτέρα, μετά τις τελικές αγορεύσεις στη δίκη που παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το Associated Press.Η 16μελής επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αναπληρωματικών, άκουσε εννέα ημέρες καταθέσεων από 24 μάρτυρες της κατηγορίας και τρεις μάρτυρες της υπεράσπισης.

Η δολοφονία

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ο Τούπακ Σακούρ είχε μεταβεί στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει αγώνα μποξ του Μάικ Τάισον. Ενώ έφευγε από το σημείο του αγώνα για να μεταβεί σε ένα κλαμπ, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ένας ένοπλος σε μια λευκή Cadillac στάθηκε δίπλα στην BMW που οδηγούσε ο Μάριον Σουγκ Νάιτ και συνοδηγός ήταν ο Τούπακ, όταν σταμάτησαν σε φανάρι. Εκεί άνοιξε πυρ κατά του ράπερ, πυροβολώντας τον πέντε φορές.

Ο Knight ανάρρωσε από ελαφρά τραύματα, όμως ο Shakur υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 25 ετών.

Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στην χιπ χοπ κοινότητα, καθώς παρά την μικρή του ηλικία ο Τούπακ είχε αναδειχθεί σε σύμβολο του πολιτικοποιημένου ραπ στίχου της εποχής, με κομμάτια που έθιγαν τις κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ λευκών και μαύρων πολιτών των ΗΠΑ, την αδικία απέναντι στις γυναίκες, τα ναρκωτικά και τη φτώχεια.

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