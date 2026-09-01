Νότια Κορέα: Αστυνομικός έκλεινε πρόωρα υποθέσεις εξαφανισμένων για να αποφύγει τον φόρτο εργασίας

Ο αστυνομικός παραδέχθηκε ότι έβαζε τις υποθέσεις στο αρχείο χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρίσκονταν οι αγνοούμενοι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταχωρούσε ψευδώς ακόμη και τον «θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα» ως αιτία κλεισίματος

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Νότια Κορέα: Αστυνομικός έκλεινε πρόωρα υποθέσεις εξαφανισμένων για να αποφύγει τον φόρτο εργασίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αστυνομικός στο νησί Τζέτζου έκλεινε πρόωρα υποθέσεις εξαφανισμένων για να αποφύγει τον επιπλέον φόρτο εργασίας.
  • Ο αστυνομικός παραδέχθηκε ότι έκλεινε υποθέσεις χωρίς να επιβεβαιώνει την τύχη των αγνοουμένων και καταχωρούσε ψευδώς αιτίες θανάτου.
  • Έρευνα αποκάλυψε ότι 25 υποθέσεις έκλεισαν πρόωρα, με 10 να μην επιβεβαιώνεται η θέση των αγνοουμένων και 15 να έχουν παραποιημένες αιτίες κλεισίματος.
  • Ο αστυνομικός συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και παραποίηση αρχείων, ενώ η υπόθεση της Τζανγκ Μι-ραν επιβεβαιώθηκε ότι κατέληξε σε θάνατο.
  • Η αστυνομία έθεσε εκτός υπηρεσίας τέσσερις αστυνομικούς του Τμήματος Τζέτζου Σέμπου και συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.
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Σάλος έχει ξεσπάσει στη Νότια Κορέα μετά την αποκάλυψη ότι αστυνομικός στο νησί Τζέτζου έκλεινε πρόωρα υποθέσεις εξαφανισμένων, προκειμένου να απαλλαγεί από τον πρόσθετο φόρτο εργασίας.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έβαζε τις υποθέσεις στο αρχείο χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρίσκονταν οι αγνοούμενοι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταχωρούσε ψευδώς ακόμη και τον «θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα» ως αιτία κλεισίματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν αποκαλύφθηκε ότι ο αστυνομικός είχε κλείσει την υπόθεση εξαφάνισης της Τζανγκ Μι-ραν, μιας 37χρονης γυναίκας που αγνοούνταν επί μήνες, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρισκόταν. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έθεσε εκτός υπηρεσίας και τους τέσσερις αστυνομικούς που βρίσκονταν στην διοίκηση του Αστυνομικού Τμήματος Τζέτζου Σέμπου, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συγκεκριμένος αστυνομικός δεν αντιμετώπισε με τη δέουσα σοβαρότητα την εξαφάνιση της Τζανγκ, επειδή ήταν ενήλικη, ενώ επιθυμούσε να αποφύγει τον πρόσθετο φόρτο που δημιουργούσε η παραμονή της υπόθεσης σε εκκρεμότητα.

«Ανέφερε ότι αισθανόταν επιβαρυμένος από την πρόσθετη εργασία που απαιτούνταν όσο η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη και, ως αποτέλεσμα, προχώρησε πρόωρα στο κλείσιμό της», δήλωσε η αστυνομία σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Αμέλεια και κόπωση

Οι ειδικοί σε θέματα εγκληματολογικής συμπεριφοράς που ανέκριναν τον αστυνομικό εκτιμούν ότι βασικό κίνητρο για τις πράξεις του ήταν η αμέλεια, η οποία οφειλόταν στην κόπωση από τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

Μετά το κλείσιμο της υπόθεσης της Τζανγκ, ο αστυνομικός διέγραψε την καταχώριση από το σύστημα, εισάγοντας ως αιτία τον «θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε η αστυνομία.

Ο αστυνομικός χειρίστηκε συνολικά 298 υποθέσεις κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην ομάδα αναζήτησης εξαφανισμένων του Αστυνομικού Τμήματος Τζέτζου Σέμπου, όπου υπηρέτησε από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Εκτός από τις δύο υποθέσεις που ήταν ήδη γνωστές, εσωτερικός έλεγχος της αστυνομίας εντόπισε άλλες 25 περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι έκλεισαν πρόωρα.

Από αυτές, οι 10 αφορούσαν υποθέσεις που έκλεισαν χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί πού βρισκόταν το αγνοούμενο άτομο, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο με τις δύο ήδη γνωστές περιπτώσεις. Η αστυνομία διευκρίνισε, ωστόσο, ότι όλα τα συγκεκριμένα άτομα επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι ήταν σώα και ασφαλή.

Σε 15 ακόμη περιπτώσεις, ο αστυνομικός αφαίρεσε τις καταχωρίσεις των υποθέσεων εισάγοντας στο σύστημα αιτιολογίες όπως «θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα» ή «μη φυσικός θάνατος», παρότι είχε ήδη επιβεβαιωθεί πού βρίσκονταν τα συγκεκριμένα άτομα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο αστυνομικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και παραποίηση δημόσιων ηλεκτρονικών αρχείων. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε επικοινωνήσει με τα αγνοούμενα άτομα, όμως, όταν η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, παραδέχθηκε ότι ο ισχυρισμός ήταν ψευδής.

Η Επαρχιακή Αστυνομία του Τζέτζου ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι η νεκροψία στη σορό που βρέθηκε σε φάρμα με φοίνικες στο νησί επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για την Τζανγκ Μι-ραν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η θέση στην οποία βρέθηκε αρχικά η σορός υποδείκνυε θάνατο από απαγχονισμό. Αργότερα, ωστόσο, οι αρχές διευκρίνισαν ότι η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης της σορού.

Οι αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αστυνομικών ερευνών εντάθηκαν όταν ο αστυνομικός που είχε αναλάβει την υπόθεση της Τζανγκ Μι-ραν κατηγορήθηκε ότι είχε κλείσει με παρόμοιο τρόπο ακόμη και ακόμα μία υπόθεση εξαφάνισης, τον Ιούλιο όταν ένας άνδρας γύρω στα 60 βρέθηκε νεκρός τον περασμένο μήνα, 51 ημέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

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