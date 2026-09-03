Νετανιάχου: Εφικτή η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε σε στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νετανιάχου: Εφικτή η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος
ΚΟΣΜΟΣ
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Η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος συνιστά έναν άμεσα υλοποιήσιμο στόχο για το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης περιέγραψε την ηγεσία της Τεχεράνης ως εξαιρετικά αποδυναμωμένη, επισημαίνοντας πως βρίσκεται πλέον σε φάση μάχης για την ίδια της την επιβίωση. «Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή μια για πάντα, να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Αυτός είναι βασικός στόχος που έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι κοντά. Δεν είναι αδύνατος. Είναι εφικτός», υποστήριξε. Η εκτίμησή του έρχεται σε μια στιγμή έντονων ανακατατάξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με το Ισραήλ να διατηρεί τις δυνάμεις του σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ανάφλεξη στην περιοχή και τα αντίποινα της Τεχεράνης

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται αμέσως μετά την απόφαση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να επανεκκινήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον ιρανικών στόχων, τερματίζοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε διαρκέσει περίπου έναν μήνα. Η απάντηση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση. Κι όμως, αντί να στραφεί ευθέως κατά του Ισραήλ, επέλεξε να εκδηλώσει αντίποινα βάζοντας στο στόχαστρο άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή: την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η συγκεκριμένη επιλογή της ιρανικής ηγεσίας δεν οφείλεται σε σύμπτωση. «Δεν εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον μας, αυτό δεν είναι τυχαίο… Ξέρουν τη δύναμή μας, την ισχύ των όπλων μας και την αποφασιστικότητά μας», τόνισε απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς.

Την ίδια ώρα, θέλησε να στείλει μια σαφή προειδοποίηση προς όσους αμφισβητούν την ισχύ του Τελ Αβίβ, κλείνοντας την τοποθέτησή του με μια κοφτή φράση: «Μην τα βάζετε μαζί μας!».

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