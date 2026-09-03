Βρετανικός στρατός: «Πάγωμα» μη απαραίτητων ασκήσεων για εξοικονόμηση χρημάτων

Snapshot Ο βρετανικός στρατός έχει διακόψει τις μη απαραίτητες εκπαιδευτικές ασκήσεις για να περιορίσει τις δαπάνες, διατηρώντας όμως την εκπαίδευση για μονάδες σε αποστολές ή προετοιμασία εξωτερικού.

Ακυρώθηκαν μεγάλες ασκήσεις με πραγματικά πυρά και προσομοιώσεις επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ασκήσεις αρμάτων μάχης και Apache στην Ουαλία.

Η εκπαίδευση σε κρίσιμους τομείς όπως ο πόλεμος με drones και η αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίζεται και αποτελεί προτεραιότητα.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ έως το επόμενο έτος, με πιέσεις να φτάσουν στο 3% έως το 2030.

Οι αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να φτάσουν το 2,7% του ΑΕΠ έως το 2027-28, ενώ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο για περαιτέρω αυξήσεις στην επόμενη αναθεώρηση των δημοσίων δαπανών. Snapshot powered by AI

Ο βρετανικός στρατός έχει λάβει οδηγίες να διακόψει τις «μη απαραίτητες» εκπαιδευτικές ασκήσεις, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των δαπανών, σύμφωνα με πηγή από τον χώρο της άμυνας, όπως μεταδίδει το BBC.

Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί κανονικά για τους στρατιώτες που προετοιμάζονται να αναπτυχθούν στο εξωτερικό ή βρίσκονται ήδη σε αποστολή, όπως οι μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην Εσθονία, τα Νησιά Φόκλαντ και την Κύπρο.

Ωστόσο, μονάδες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν προετοιμάζονται για κάποια συγκεκριμένη αποστολή έχουν κληθεί να περιορίσουν τις ασκήσεις συλλογικής εκπαίδευσης, λόγω των οικονομικών πιέσεων.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα στο 2,5% του εθνικού εισοδήματος έως το επόμενο έτος, ενώ δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να φτάσει στο 3% έως το τέλος της δεκαετίας.

Ποιες ασκήσεις μπαίνουν στον «πάγο»

Πηγή από τον χώρο της άμυνας δήλωσε, όπως μετέδωσε το BBC, ότι η απόφαση σημαίνει περιορισμό αυτού που χαρακτήρισε «εκπαίδευση που θα ήταν καλό να υπάρχει», όπως μεγάλες ασκήσεις με πραγματικά πυρά και ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων σε επίπεδο διμοιρίας.

Τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε μεγάλες στρατιωτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Salisbury Plain στο Wiltshire και το Sennybridge στην Ουαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου, μεταξύ των προγραμματισμένων ασκήσεων που ακυρώθηκαν περιλαμβάνονται μία άσκηση του Royal Tank Regiment, με πραγματικά πυρά στην Ουαλία, καθώς και ξεχωριστή άσκηση με συμμετοχή αρμάτων μάχης και επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η απόφαση δεν ήταν επιλογή του ίδιου του στρατού, ενώ η αναστολή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αναμένεται να διαρκέσει για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Συνεχίζεται η εκπαίδευση σε drones και αντι-drone συστήματα

Παρά τους περιορισμούς, δεν αναστέλλεται το σύνολο της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, θα συνεχιστούν δραστηριότητες που θεωρούνται κρίσιμες για τον εκσυγχρονισμό του βρετανικού στρατού, μεταξύ άλλων η εκπαίδευση στον πόλεμο με drones και στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο βρετανικός στρατός υποστηρίζει ότι δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση που έχει διαμορφωθεί από τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία, εξετάζοντας κάθε αίτημα για εκπαιδευτική δραστηριότητα ξεχωριστά.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι η εκπαίδευση συνεχίζεται, με προτεραιότητα στις δραστηριότητες που συμβάλλουν περισσότερο στην ετοιμότητα, τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, ο βρετανικός στρατός έχει προγραμματίσει επένδυση 2 δισ. λιρών για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων σε ορίζοντα 15 ετών.

Πιέσεις για αμυντικές δαπάνες 3% του ΑΕΠ

Η απόφαση για τον περιορισμό των ασκήσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική πίεση για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού» στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, ο Εργατικός Tan Singh Dhesi, τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις και κάλεσε τον Μπέρναμ να δεσμευτεί για αμυντικές δαπάνες ύψους 3% του ΑΕΠ έως το 2030.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι έχει καταστήσει τη συγκεκριμένη δέσμευση απολύτως σαφή και ότι το έχει κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις αμυντικές δαπάνες είχε αποτελέσει επίσης έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στην πολιτική πτώση του προκατόχου του Μπέρναμ, Σερ Κιρ Στάρμερ, με τον πρώην υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι να παραιτείται από τη θέση του διαφωνώντας με τα σχέδια χρηματοδότησης των ενόπλων δυνάμεων.

Στο 2,7% του ΑΕΠ οι δαπάνες έως το 2027-28

Με βάση τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας Defence Investment Plan (DIP), οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν στο 2,7% του ΑΕΠ έως το οικονομικό έτος 2027-28.

Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν περαιτέρω αυξήσεις μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα σχέδιά της για την επίτευξη των στόχων του 3% και 3,5% του ΑΕΠ στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης των δημόσιων δαπανών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

Την ίδια ώρα, η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, κάλεσε τον πρωθυπουργό να περικόψει τις κοινωνικές δαπάνες και να κατευθύνει τα χρήματα στην άμυνα. Οι Συντηρητικοί έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030.

Η σκιώδης υπουργός Εργασίας και Συντάξεων των Συντηρητικών, Helen Whately, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, όταν βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα μεταξύ χρηματοδότησης της στρατιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικών παροχών, «επιλέγει περισσότερες παροχές».

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