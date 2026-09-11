NASA: Συγχαρητήρια του διοικητή στην Ελλάδα για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

Ο Αδριανός Γολέμης αναμένεται να βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2027

Ελένη Ευστρατίου

NASA: Συγχαρητήρια του διοικητή στην Ελλάδα για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
  • Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεχάρη την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στην αποστολή και τη συνεισφορά της στις «Συμφωνίες Άρτεμις».
  • Η αποστολή PAM-6, με τέσσερα μέλη ευρωπαϊκών χωρών, υλοποιείται από την εταιρεία Vast σε συνεργασία με τον ESA και τη NASA.
  • Ο Αδριανός Γολέμης έχει ήδη περάσει εκπαίδευση και θα ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση στις ΗΠΑ με τη Vast, τη SpaceX και τη NASA.
  • Από το 2018, ο Γολέμης εργάζεται ως γιατρός αστροναυτών στο γαλλικό ινστιτούτο Medes, αποκτώντας εμπειρία στις συνθήκες του διαστήματος.
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Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία αναμένεται για το 2027.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε στο Χ, ο Άιζακμαν υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος στη διαστημική εξερεύσηση.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή ιδιωτικών αστροναυτών και το πρώτο ταξίδι της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ως εταίρος των Συμφωνιών Άρτεμις, η Ελλάδα συμβάλλει ήδη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξερεύνησης. Με αυτή την αποστολή, συμβάλλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας σε χαμηλή τροχιά (LEO)», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο διοικητής της NASA έκανε παράλληλα αναφορά και στη συμμετοχή της Ελλάδας στις «Συμφωνίες Άρτεμις» που πραγματοποιήθηκε το 2024, ένα πρόγραμμα με στόχο την επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη προς το τέλος της δεκαετίας.

Η αποστολή του Αδριανού Γολέμη

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα είναι μέλος του πληρώματος της αποστολής PAM-6, η οποία αναμένεται να αναχωρήσει για το Διαστημικό Σταθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο Αδριανός Γολέμης είναι ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, που αποτελούνται από άτομα ευρωπαϊκών χωρών, με την εταιρεία Vast να εκτελεί την αποστολή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA.

Ο Γολέμης συμμετείχε σε ορισμένες ενότητες της εκπαίδευσης της Εφεδρείας Αστροναυτών, νωρίτερα μέσα στο έτος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει ειδική εκπαίδευση για την αποστολή στο Διάστημα, η οποία θα ολοκληρωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκεί θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με ομάδες της Vast, της SpaceX και της NASA. Η SpaceX θα παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον πύραυλο Falcon 9 και το διαστημόπλοιο Dragon, εκπαίδευση ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις με τη διαστημική στολή και διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το διαστημόπλοιο, καθώς και πλήρεις προσομοιώσεις.

Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει από το 2022 έναν αστροναύτη ή για να είμαστε πιο ακριβείς έναν από τους 25 υποψηφίους που πέρασαν με επιτυχία όλα τα τεστ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Ο Αδριανός Γολέμης όμως είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Από το 2018 είναι γιατρός των αστροναυτών σε συνεργασία με το γαλλικό ινστιτούτο διαστημικής ιατρικής και φυσιολογίας Medes, ζει μαζί τους και τους φροντίζει σε κάθε αποστολή, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις που έχουν οι συνθήκες στο διάστημα.

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