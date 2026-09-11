Τουρκία: Νέο μήνυμα Ερντογάν για πρόωρες εκλογές

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επανέφερε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αναφερόμενος σε «επικείμενες εκλογές».

Τόνισε την ανάγκη για εθνική σύμπνοια και την απαλλαγή της χώρας από την «πολιτική των μετώπων».

Υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική κατά της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της αδελφοσύνης στην Τουρκία.

Δήλωσε ότι ο ενθουσιασμός του για την υπηρεσία προς το κράτος παραμένει αμείωτος και ότι δεν θα αποθαρρυνθεί από τις προκλήσεις.

Τόνισε ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν θα αναστραφεί παρά τις αντιξοότητες και τα σχέδια των αντιπάλων. Snapshot powered by AI

Μιλώντας στη Ριζούντα, ο πρόεδρος της Τουρκίας και αρχηγός του AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από την «πολιτική των μετώπων», υπογραμμίζοντας πως «χρειάζεται σύμπνοια στα ζητήματα εθνικού συμφέροντος».

Η νέα τοποθέτησή του προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ακολούθησε την αναφορά του σε «επικείμενες εκλογές», όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα cumhuriyet.

Ο Ερντογάν μίλησε στη διευρυμένη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του AKP στη Ριζούντα, εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία που η τουρκική κυβέρνηση αποκαλεί «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Την ώρα που στην Τουρκία συνεχίζεται η συζήτηση για ενδεχόμενη πρόωρη ή αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες, ο Ερντογάν είχε προηγουμένως στείλει εκλογικό μήνυμα.

Απευθυνόμενος σε πολίτες στη Ριζούντα, είχε δηλώσει:

«Επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι, με τη βοήθεια του Θεού, θα ξεπεράσουμε με επιτυχία τις επικείμενες εκλογές».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Δεν έχει μειωθεί καθόλου ο ενθουσιασμός μας να υπηρετούμε το κράτος μας. Δεν κουραστήκαμε, δεν αποθαρρυνθήκαμε. Αγαπάμε αυτή τη χώρα όπως ακριβώς την πρώτη ημέρα.

Δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται με υπομονή στον δρόμο που έχει χαράξει, ο Ερντογάν ανέφερε:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιων τα σχέδια ανατρέπει το γεγονός ότι η χώρα μας θα απαλλαγεί από τα δεσμά της τρομοκρατίας, που τη βαραίνουν εδώ και μισό αιώνα, και θα ενισχύσει την αδελφοσύνη της. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε τα νερά να κυλήσουν αντίστροφα. Παρά τις προκλήσεις, δεν θα εγκαταλείψουμε τον δρόμο μας».

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