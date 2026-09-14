Ιμαλάια: «Σημείο μηδέν» για τους παγετώνες – Απειλή για την υδατική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων

Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Ιμαλάια: «Σημείο μηδέν» για τους παγετώνες – Απειλή για την υδατική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι παγετώνες στα Ιμαλάια λιώνουν ταχύτερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, θέτοντας σε κίνδυνο την υδατική ασφάλεια της περιοχής.
  • Η «κορύφωση του νερού» αναμένεται στα μέσα του αιώνα, με τη ροή των ποταμών να μειώνεται μόνιμα μετά από αυτό το σημείο.
  • Η κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις με πάνω από 1.300 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.
  • Υπάρχουν σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες υψηλού κινδύνου στην Ινδία, εκ των οποίων 56 θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου για καταστροφές.
  • Η περιοχή των Ιμαλαΐων στηρίζει πάνω από το 20% του ινδικού ΑΕΠ και επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά συγκεντρώνει το 35% των φυσικών καταστροφών της Ινδίας.
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Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι παγετώνες λιώνουν με αισθητά ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή απειλεί την υδατική ασφάλεια της περιοχής, η οποία αναμένεται να φτάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων («κορύφωση του νερού») στα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα αυτά δημοσιοποιήθηκαν στον απόηχο της κατάρρευσης ενός παγετώνα στο τέλος Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες στις γύρω κοιλάδες. Ο απολογισμός ήταν τραγικός, καθώς τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.300 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ και στα κινεζικά σύνορα με το Θιβέτ.

Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, σχηματίζουν ασταθείς παγετωνικές λίμνες που συγκρατούνται μόνο από σαθρά πετρώματα και πάγο, ακριβώς πάνω από κοιλάδες όπου κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι. Η μελέτη εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία βιωσιμότητας Systemiq, σε συνεργασία με το δίκτυο Integrated Mountain Initiative (IMI) και το ερευνητικό ινστιτούτο G. B. Pant National Institute of Himalayan Environment (NIHE) της ινδικής κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνει η έρευνα, η απώλεια μάζας στους παγετώνες των Ιμαλαΐων έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, μόλις 21 από τους συνολικά 40.000 παγετώνες της οροσειράς Χίντου Κους-Ιμαλάια παρακολουθούνται συστηματικά στο έδαφος. Πρόκειται για μια τεράστια ορεινή ζώνη μήκους 3.500 χιλιομέτρων που εκτείνεται σε οκτώ χώρες, από το Αφγανιστάν έως τη Μιανμάρ.

Επιπλέον, σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, με τις 56 από αυτές να κατατάσσονται στην κατηγορία «πολύ υψηλού κινδύνου». Παράλληλα, η προσέγγιση στην «κορύφωση του νερού» —το σημείο όπου η ροή των ποταμών παύει να αυξάνεται και αρχίζει η μόνιμη μείωσή της— αναμένεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην επάρκεια νερού.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας της Ινδίας, καθώς στηρίζει περισσότερο από το 20% του ινδικού ΑΕΠ και από αυτήν εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες. Αν και καλύπτει περίπου το 18% της έκτασης της χώρας, η περιοχή συγκεντρώνει σχεδόν το 35% των συνολικών φυσικών καταστροφών στην Ινδία.

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