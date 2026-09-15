Οδηγός ΙΧ χτυπά και πετά στον αέρα μοτοσικλετίστρια στην Ινδία για... πλάκα - Το βίντεο go pro

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής και έγινε γνωστό αφού η μοτοσικλετίστρια, που αναγνωρίστηκε ως Σία, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το συμβάν

Δημήτρης Δρίζος

Οδηγός ΙΧ χτυπά και πετά στον αέρα μοτοσικλετίστρια στην Ινδία για... πλάκα - Το βίντεο go pro
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια γυναίκα μοτοσικλετίστρια, η Σία, τραυματίστηκε σε σύγκρουση με αυτοκίνητο μετά από περιστατικό οδικής οργής στον δρόμο Golf Course Road του Γκουρουγκράμ.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα, αρνούμενος την ευθύνη.
  • Η Σία δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό που δείχνει τη σύγκρουση και τη μοτοσικλέτα της να σύρεται στο οδόστρωμα.
  • Φίλος της Σία κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητο σε φωτεινό σηματοδότη, αλλά ο οδηγός απομακρύνθηκε με ταχύτητα.
  • Η Σία κοινοποίησε τα στοιχεία του αυτοκινήτου και του ιδιοκτήτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας παρέμβαση από τις Αρχές.
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Μια γυναίκα μοτοσικλετίστρια τραυματίστηκε όταν ένα αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα της, έπειτα από περιστατικό οδικής οργής στον δρόμο Golf Course Road του Γκουρουγκράμ, ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής και έγινε γνωστό αφού η μοτοσικλετίστρια, που αναγνωρίστηκε ως Σία, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το συμβάν. Στο υλικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες τοποθετημένες στη μοτοσικλέτα της ίδιας και άλλων μελών της παρέας της, φαίνεται να εκσφενδονίζεται από τη μηχανή της μετά τη σύγκρουση, ενώ η μοτοσικλέτα της σύρεται για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα.

Η Σία οδηγούσε την Aprilia RS 457 μαζί με μέλη της ομάδας μοτοσικλετιστών στην οποία συμμετέχει, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της, ένα λευκό σεντάν πλησίασε επικίνδυνα τη μοτοσικλέτα της. Όπως υποστήριξε, οι επιβάτες του αυτοκινήτου συμπεριφέρονταν επιθετικά και της έκαναν επανειλημμένα νοήματα να σταματήσει.

https://www.instagram.com/reel/DdSsiNzD4Y5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Του ζήτησα να οδηγεί κρατώντας απόσταση. Συνέχιζε να μου κάνει νοήματα με τα χέρια, ζητώντας μου να σταματήσω τη μηχανή μου», ανέφερε η Σία σε βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι οι άνδρες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο έδειχναν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ. Η Σία είπε ότι προσπάθησε να διατηρήσει ασφαλή απόσταση και να συνεχίσει την πορεία της, ενώ ένας φίλος της που ακολουθούσε με τη μοτοσικλέτα του προσπάθησε να εμποδίσει το αυτοκίνητο να κινηθεί παράλληλα με εκείνη.

Σύμφωνα με τη Σία, το αυτοκίνητο συνέχισε να την ακολουθεί, προτού ο οδηγός επιχειρήσει να κινηθεί μπροστά από τη μηχανή της, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η σύγκρουση.

«Ο φίλος μου προσπάθησε να με καλύψει κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ώστε το αυτοκίνητο να μην μπορεί να με πλησιάσει και να μου κλείσει τον δρόμο, αλλά τελικά έπεσε πάνω μου», υποστήριξε.

Στο βίντεο φαίνεται η Σία να σύρεται για αρκετά μέτρα πάνω στον δρόμο μετά τη σύγκρουση, ενώ η μοτοσικλέτα της γλιστρά και απομακρύνεται.

Μετά το τροχαίο, ένας από τους φίλους της Σία φέρεται να καταδίωξε το αυτοκίνητο και να κατάφερε να το σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη. Σύμφωνα με την ίδια, ο φίλος της αντιμετώπισε τον οδηγό και του είπε ότι είχε προκαλέσει τη σύγκρουση.

Η Σία υποστήριξε ότι ο οδηγός αρνήθηκε την ευθύνη και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η ίδια δημοσίευσε επίσης τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αποκάλυψε το όνομα του καταχωρημένου ιδιοκτήτη του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τις Αρχές να αναλάβουν δράση.

Το βίντεο στη συνέχεια έγινε ευρέως γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να κάνουν αναρτήσεις σχολιάζοντάς το.

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