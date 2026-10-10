Άγρια γαϊδούρια οι νέοι «φοιτητές» στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια

Snapshot Άγρια γαϊδούρια περιφέρονται στον χώρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊν, προσελκύοντας την προσοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες.

Τα γαϊδούρια είναι άγρια ζώα με απρόβλεπτη συμπεριφορά και έχουν προκαλέσει θανατηφόρα ατυχήματα στο παρελθόν.

Η παρουσία τους αυξήθηκε από το 2021 και έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο μέχρι το 2023.

Το πανεπιστήμιο προειδοποιεί να μην πλησιάζουν οι άνθρωποι τα ζώα και να μην τα ταΐζουν, για να διατηρηθούν οι φυσικές τους συνήθειες.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώσουν την ταχύτητα στους δρόμους του πανεπιστημίου για την ασφάλεια των γαϊδουριών και των ανθρώπων. Snapshot powered by AI

Νέους φοιτητές έχει ένα πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, μόνο που δεν είναι άνθρωποι.

Άγρια γαϊδούρια περιφέρονται στον πανεπιστημιακό χώρο εμφανίζονται κοντά στις φοιτητικές εστίες και τραβούν την προσοχή.

«Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την πρώτη εβδομάδα να περάσει χωρίς… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΙΔΑΡΩΝ!», ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊντ έχει καταληφθεί από μία ομάδα

«Έχουν ήδη περιπλανηθεί αρκετά στον πανεπιστημιακό χώρο αυτό το τρίμηνο.»

Μια φωτογραφία που μοιράστηκε το πανεπιστήμιο έδειχνε δύο γαϊδούρια να περιφέρονται κοντά στην φοιτητική εστία.

Όμως οι τριχωτοί εισβολείς, δεν είναι χαριτωμένα κατοικίδια. Είναι άγρια ζώα με απρόβλεπτη συμπεριφορά και ιστορικό θανατηφόρων συγκρούσεων με την κυκλοφορία. Π

έντε γαϊδούρια σκοτώθηκαν και ένας οδηγός τραυματίστηκε όταν ένα κοπάδι περιπλανήθηκε στον αυτοκινητόδρομο 215 το 2020. Τον επόμενο χρόνο, έξι γαϊδούρια πέθαναν αφού χτυπήθηκαν από τρένο στο φαράγγι του Σαν Τιμοτέο.

Στο UCR, οι απροσδόκητοι επισκέπτες έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα, με τις εμφανίσεις τους να αυξάνονται, σύμφωνα με αναφορές, γύρω στο 2021, πριν γίνουν καθημερινότητα μέχρι το 2023.

Το πανεπιστήμιο δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες των περιπλανώμενων ζώων, αλλά συνόδευσε τις χαριτωμένες φωτογραφίες με ένα μήνυμα: «Κρατήστε τις αποστάσεις σας».

Οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου προειδοποιούν ότι η σίτιση μπορεί να διαταράξει τις φυσικές τους συνήθειες αναζήτησης τροφής και να κάνει τα γαϊδούρια λιγότερο επιφυλακτικά απέναντι στους ανθρώπους και τα οχήματα. Οι οδηγοί καλούνται επίσης να μειώσουν την ταχύτητά τους στους δρόμους του πανεπιστημίου και στους χώρους στάθμευσης.

Τα γαϊδούρια περιφέρονται και στους γύρω λόφους, όπου ζει ένα κοπάδι αρκετών εκατοντάδων ζώων. Καθώς η βλάστηση ξεραίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, οι πιο καταπράσινοι χώροι του πανεπιστημίου μπορούν να προσφέρουν ένα ελκυστικό μέρος για να βοσκήσουν.