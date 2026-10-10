Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στη Ζαπορίζια

Snapshot Τουλάχιστον 15 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στη Ζαπορίζια.

Οι βόμβες κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών, με τουλάχιστον 16 τραυματίες και αγνοούμενους πιθανώς θαμμένους στα ερείπια.

Ένα 6χρονο κορίτσι ήταν από τα θύματα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με πάνω από 80 συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση ως αντίδραση στη μερική άρση κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και ανακοίνωσε απαντήσεις σε περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις.

Επιπλέον, 13 περιοχές επλήγησαν από επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και κατάρρευση ορόφων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις βόμβες ολίσθησης με τις οποίες επιτέθηκε η Ρωσία στη Ζαπορίζια. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Οι βόμβες ολίσθησης χτύπησαν και ισοπέδωσαν κτίρια κατοικιών. Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Παράλληλα υπάρχουν και αγνοούμενοι και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι έχουν θαφτεί στα ερείπια των κτιρίων.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα 6χρονο κοριτσάκι καταστράφηκε τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος των διαμερισμάτων, όπου και διέμενε. Ο παππούς της έκλαιγε με λυγμούς πάνω από το άψυχο σώμα της, αφού οι διασώστες την είχαν ανασύρει από τα χαλάσματα.

«Σήμερα, η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρίψης πέντε βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ασκώντας δριμεία κριτική στον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι 13 ακόμη περιοχές είχαν επίσης πληγεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Θα ακολουθήσουν οι αντιδράσεις μας στις ρωσικές επιθέσεις», είπε ο Ζελένσκι.

Φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο μιας από τις επιθέσεις δείχνουν μια πολυκατοικία που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. «Το ισόγειο χτυπήθηκε και οι όροφοι από πάνω απλώς κατέρρευσαν», δήλωσε η αναπληρώτρια δήμαρχος Ρετζίνα Χαρτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Ανέφερε ότι περισσότεροι από 80 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.