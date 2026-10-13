Ελ Νίνιο: Σπάει ένα ακόμη ρεκόρ μήνες πριν φτάσει σε κορύφωση

Ακόμη ένα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκε στην επιφάνεια των ωκεανών 

Ελένη Ευστρατίου

Ελ Νίνιο: Σπάει ένα ακόμη ρεκόρ μήνες πριν φτάσει σε κορύφωση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον κεντρικό Ειρηνικό έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ πριν την κορύφωση του φαινομένου Ελ Νίνιο τον Δεκέμβριο.
  • Παρά τη μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι δεν είναι η μόνη αιτία για την τρέχουσα άνοδο των θερμοκρασιών.
  • Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δεν έχει βρει στοιχεία που να δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει το Ελ Νίνιο ισχυρότερο ή συχνότερο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.
  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο απελευθερώνει επιπλέον θερμότητα από τους ωκεανούς στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη για ένα από τα θερμότερα έτη το 2026 και πιθανώς το 2027.
  • Οι περιφερειακές επιπτώσεις του Ελ Νίνιο ποικίλλουν, με κοινά μοτίβα όπως ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες και αλλαγές στη δραστηριότητα των τυφώνων, που ήδη παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του κόσμου.
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Το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει καταρρίψει ήδη πολλά ρεκόρ αύξησης της θερμοκρασίας στους ωκεανούς, λίγους μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Μετεωρολογικού Γραφείου της Αυστραλίας (ΒΟΜ), οι μέσες εβδομαδιαίες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον κεντρικό Ειρηνικό έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες είχαν ήδη ανακοινώσει ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό είχαν ξεπεράσει εκείνες του 2015, όταν είχε ξεσπάσει και πάλι το φαινόμενο του Ελ Νίνιο.

Οι συγκρίσεις με προηγούμενα σημαντικά φαινόμενα των ετών 1972-73, 1982-83, 1997-98 και 2015-16 δείχνουν πολύ πιο εκτεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών σε ολόκληρο τον Ειρηνικό και μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στη μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, αλλά οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι η μόνη αιτία.

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Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα φαινόμενα Ελ Νίνιο ισχυρότερα ή συχνότερα. Ωστόσο, το θέμα παραμένει ένα ενεργό πεδίο επιστημονικής έρευνας.

Αυτό που είναι πιο σαφές είναι ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» απελευθερώνει επιπλέον θερμότητα από τους ωκεανούς στην ατμόσφαιρα.

Σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, αυτή η επιπλέον θερμότητα αναμένεται να συμβάλει στο να καταστεί το 2026 ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τις ασυνήθιστα υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες να συνεχίζονται πιθανώς και το 2027.

Η επίδραση του Ελ Νίνιο στα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με το BBC, οι πιο εκτεταμένες επιπτώσεις του φαινομένου αναμένονται για αργότερα μέσα στο 2027, ωστόσο οι επιδράσεις του είναι ήδη ορατές σε αρκετές περιοχές του κόσμου.

Η ένταση ενός φαινομένου Ελ Νίνιο δεν καθορίζει αυτόματα την κλίμακα των επιπτώσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι περιφερειακές επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα φαινόμενο στο άλλο. Ωστόσο, παρατηρούνται ορισμένα κοινά μοτίβα σε σύγκριση με προηγούμενα φαινόμενα «σούπερ Ελ Νίνιο».

Climate Sri Lanka Drought

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου του 1997-98, η σοβαρή ξηρασία σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία συνέβαλε σε εκτεταμένες πυρκαγιές σε τυρφώνες και δάση, ενώ τμήματα της Ανατολικής Αφρικής υπέστησαν καταστροφικές πλημμύρες.Το φαινόμενο συνέβαλε επίσης στο να καταστεί το 1998 το θερμότερο έτος που είχε καταγραφεί μέχρι τότε.

Ένα παρόμοιο μοτίβο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του φαινομένου «Ελ Νίνιο» του 2015-16.

Σοβαρή ξηρασία και πυρκαγιές επέστρεψαν σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ η Νότια Αφρική βίωσε μία από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Ένα άλλο επαναλαμβανόμενο φαινόμενο είναι η δραστηριότητα των τροπικών κυκλώνων. Τα ισχυρά φαινόμενα «Ελ Νίνιο» συνήθως περιορίζουν τους τυφώνες στον Ατλαντικό, ενώ ενισχύουν τη δραστηριότητα σε περιοχές του Ειρηνικού, ένα μοτίβο που έχει επίσης παρατηρηθεί κατά το 2026.

Climate El Nino Peatlands

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναφέρει ότι ήδη καταγράφονται διαταραχές που σχετίζονται με ξηρασία και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές, με αυξανόμενες ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια σε περιοχές της Ανατολικής Αφρικής και της Ασίας-Ειρηνικού.

Οι προβλέψεις τόσο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων όσο και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο.

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