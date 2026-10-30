Σοκαριστική παραδοχή: 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους

Snapshot Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να μην μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους τον φετινό χειμώνα λόγω υψηλών τιμών ενέργειας.

Η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στα 287 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με ανώτατη τιμή έως 399 ευρώ την ημέρα.

Η Ελλάδα ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση και προτείνει κοινή συνάντηση υπουργών Ενέργειας, Οικονομικών και Οικονομίας για αντιμετώπιση της κρίσης χωρίς παραβίαση δημοσιονομικών κανόνων.

Η ενεργειακή κρίση αφορά και την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών να πληρώσουν για φυσικό αέριο, όχι μόνο την επάρκεια διαθέσιμων ποσοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προωθήσει ενιαίο πακέτο μέτρων για την προστασία νοικοκυριών, αλλά ο επίτροπος υποστηρίζει τη μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια για άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς. Snapshot powered by AI

Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους τον φετινό χειμώνα, εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε από το Λουξεμβούργο, ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας», ήταν το μήνυμα του Ευρωπαίου επιτρόπου, καθώς η ενεργειακή κρίση εντείνεται πριν ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά η χειμερινή περίοδος.

Η πίεση αποτυπώνεται ήδη με έντονο τρόπο και στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος εκτοξεύτηκε στα 287 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από την έναρξη της κρίσης την άνοιξη

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στη Βουλγαρία η μεγαβατώρα διαμορφώνεται στα 302,47 ευρώ, στην Ουγγαρία στα 306,23 ευρώ, στη Γερμανία στα 268 ευρώ και στη Γαλλία στα 247 ευρώ

Η ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκή παρέμβαση

Μπροστά στη νέα επιδείνωση της κατάστασης, η Ελλάδα ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Κατά τη χθεσινή Σύνοδο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για πρωτοφανή κρίση, ζητώντας να αξιοποιηθεί η ευελιξία που προσφέρει η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης.

Παράλληλα, η Αθήνα πρότεινε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τους ομολόγους τους των Οικονομικών και της Οικονομίας, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης χωρίς να παραβιαστούν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Την ελληνική πρωτοβουλία στήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.

«Δεν έχει σημασία πόσο φυσικό αέριο υπάρχει, αν δεν μπορείς να πληρώσεις»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, ο Νταν Γιόργκενσεν ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή κρίση δεν αφορά μόνο την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, αλλά και την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις ανάγκες τους.

«Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον λογαριασμό του φυσικού αερίου, δεν έχει και τόση σημασία πόσο φυσικό αέριο υπάρχει διαθέσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις αυξημένες τιμές φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να προωθεί ένα συγκεκριμένο ενιαίο πακέτο μέτρων για την προστασία των νοικοκυριών από τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος τάχθηκε, πάντως, υπέρ της μείωσης της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια, εκτιμώντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών, αλλά και να ενισχύσει τον εξηλεκτρισμό.

Όπως επισήμανε, σε ορισμένα κράτη-μέλη η φορολογία στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι έως και τέσσερις φορές υψηλότερη σε σχέση με εκείνη που επιβάλλεται στο φυσικό αέριο.

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