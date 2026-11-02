Ο Ισραηλινός πρέσβης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης - Βίντεο

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων πραγματοποιήθηκε τελετή θεμελίωσης της νέας ισραηλινής πρεσβείας στη Χαργκέισα

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Ισραηλινός πρέσβης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός πρέσβης Μάικλ Λότεμ επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, σε τελετή στη Χαργκέισα.
  • Πραγματοποιήθηκε τελετή θεμελίωσης της νέας ισραηλινής πρεσβείας στη Χαργκέισα.
  • Ο διορισμός του Λότεμ σηματοδοτεί σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σομαλιλάνδης μετά την αμοιβαία αναγνώριση το 2025.
  • Ο Λότεμ θα ασκεί τα καθήκοντά του ως μη διαπιστευμένος πρέσβης, αντανακλώντας το πρώιμο στάδιο των διπλωματικών σχέσεων.
  • Τον Φεβρουάριο, η Σομαλιλάνδη διόρισε τον δρ. Μοχάμεντ Χάτζι ως πρώτο πρέσβη της στο Ισραήλ, ενισχύοντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία.
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Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, Μάικλ Λότεμ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο της Χαργκέισα.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων ακολούθησε τελετή θεμελίωσης της νέας πρεσβείας του Ισραήλ στην πόλη.

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Σομαλιλάνδη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

«Ο διορισμός πρέσβεων, σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε όταν οι χώρες μας προχώρησαν στην αμοιβαία αναγνώριση, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εμβάθυνση των δεσμών μας», πρόσθεσε.

Ο Λότεμ διορίστηκε τον περασμένο Απρίλιο ως ο πρώτος πρέσβης του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη.

Νέο βήμα στις διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Σομαλιλάνδης

Κατά την αρχική φάση της αποστολής του, ο Μάικλ Λότεμ αναμένεται να ασκεί τα καθήκοντά του ως μη διαπιστευμένος με μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα πρέσβης (non-resident ambassador), γεγονός που αντανακλά το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο διορισμός του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα μετά την εγκαθίδρυση επίσημων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σομαλιλάνδης, τον Δεκέμβριο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί επίσης την ιστορική επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, στη Σομαλιλάνδη τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία αποτέλεσε ένδειξη της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Τον Φεβρουάριο, η Σομαλιλάνδη ανακοίνωσε τον διορισμό του δρος Μοχάμεντ Χάτζι ως πρώτου πρέσβη της στο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της διπλωματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

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