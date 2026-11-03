Αποκαλύφθηκε μια απρόσμενη αιτία κακού ύπνου - Το συνηθισμένο λάθος

Τι μπορεί να ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ύπνου.

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Αποκαλύφθηκε μια απρόσμενη αιτία κακού ύπνου - Το συνηθισμένο λάθος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η χρήση πολλών μαξιλαριών μόνο κάτω από το κεφάλι μπορεί να προκαλέσει πόνους στον αυχένα, πονοκεφάλους και δυσκολίες στην αναπνοή.
  • Η ανύψωση ολόκληρου του άνω μέρους του σώματος με ειδικό μαξιλάρι ή ανύψωση του κεφαλαριού του κρεβατιού βοηθά στη διατήρηση φυσικής θέσης του αυχένα.
  • Η ανύψωση του άνω μέρους του σώματος μειώνει την παλινδρόμηση του στομάχου και μπορεί να ανακουφίσει από καούρες και ρινική συμφόρηση.
  • Η γωνία ανύψωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25 μοίρες για να αποφευχθεί η καταπόνηση των μυών και η στένωση των αεραγωγών.
  • Η ιδανική διάρκεια νυχτερινού ύπνου είναι από έξι έως εννέα ώρες, σύμφωνα με πνευμονολόγο.
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Η συνήθεια να τοποθετούμε πολλά μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι μας μπορεί να προκαλέσει πόνους στον αυχένα, πονοκεφάλους, ακόμη και δυσκολίες στην αναπνοή. Για αυτή τη λιγότερο γνωστή αιτία κακής ποιότητας ύπνου προειδοποίησαν η ειδικός στην ιατρική του ύπνου Λίχτα Σέικ και ο γιατρός Σαμ Κασάν, μιλώντας στη HuffPost.

Η Σέικ διευκρίνισε ότι δεν είναι όλα τα μαξιλάρια επιβλαβή. Όπως εξήγησε, η ανύψωση του άνω μέρους του σώματος μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη, ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν από καούρες.

Όταν το άνω μέρος του σώματος βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από τα πόδια, μειώνεται η πιθανότητα παλινδρόμησης του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο. Έτσι, το άτομο μπορεί να αισθάνεται καλύτερα μετά τον ύπνο.

Επιπλέον, η ειδικός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη στάση μπορεί να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν ρινική συμφόρηση ή αναπνευστικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Το συνηθισμένο λάθος με τα μαξιλάρια

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κασάν, το βασικό λάθος είναι ότι πολλοί άνθρωποι τοποθετούν υπερβολικά πολλά μαξιλάρια αποκλειστικά κάτω από το κεφάλι, αντί να ανασηκώνουν ολόκληρο το άνω μέρος του σώματός τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αυχένας να βρίσκεται σε αφύσικη θέση, οι μύες να καταπονούνται και οι αεραγωγοί να ενδέχεται να στενεύουν.

Κατά συνέπεια, μπορεί να εμφανιστούν δυσκαμψία, πόνοι στους ώμους και στον αυχένα, μούδιασμα και μυρμήγκιασμα, ενώ παράλληλα επιδεινώνεται η ποιότητα του ύπνου.

Οι ειδικοί συνιστούν, όταν είναι απαραίτητη η ανύψωση του άνω μέρους του σώματος, τη χρήση ειδικού σφηνοειδούς μαξιλαριού ή την ανύψωση του κεφαλαριού του κρεβατιού, ώστε ο αυχένας να διατηρείται σε ουδέτερη, φυσική θέση.

Ο Κασάν πρόσθεσε ότι η γωνία κλίσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 μοίρες.

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο πνευμονολόγος Χοακίν Ντουράν είχε αναφερθεί στο ζήτημα της ιδανικής διάρκειας του ύπνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νυχτερινή ξεκούραση θα πρέπει να διαρκεί από έξι έως εννέα ώρες.

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