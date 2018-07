Σχεδόν 70 επιβάτες διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες για να βρεθούν κι άλλοι επιζώντες συνεχίζονται.

Το φέρι, «KM Lestari», μήκους 48 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Κελέβη (Σουλαουέζι) στη Σελάγιαρ όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπο με θαλασσοταραχή: χτυπήθηκε από σφοδρούς ανέμους και ψηλά κύματα.

Το πλοίο, που μετέφερε πολλά αυτοκίνητα, άρχισε να βάζει νερό και να βυθίζεται. Βρισκόταν κοντά στην ακτή και ο πλοίαρχος το οδήγησε σε ύφαλο στην πανικόβλητη προσπάθειά του να σώσει το σκάφος και τους επιβάτες.

Το ναυάγιο της Τρίτης ακολουθεί την τραγωδία που εκτυλίχθηκε όταν υπερφορτωμένο πλοίο βυθίστηκε στη λίμνη Τομπά πριν από λίγες εβδομάδες, με αποτέλεσμα έως και 200 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο ο θάνατος μόνο των τριών, ενώ μόλις 21 επιβίωσαν.

Indonesian ferry KM Lestari Maju sank in the waters of Selayar on 3rd July 2018. 138 souls onboard and sadly 11 passed away. #RespectTheWater #Indonesia #ships pic.twitter.com/VloQPdAzEJ

Σημειώνεται ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετακίνησης μεταξύ των 17.000 νησιών και νησίδων της Ινδονησίας, ενώ τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά, εξαιτίας του ότι οι κανονισμοί ασφαλείας παραβιάζονται κατά σύστημα και πλοία φορτώνουν περισσότερους επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα από ό,τι μπορούν να μεταφέρουν.

Officials conduct frantic rescue operation off Indonesian island of Sulawesi for dozens of passengers of a sinking ferry run aground by its captain in a desperate bid to save lives. https://t.co/D5njDqbAuw pic.twitter.com/W2LZ3nkCZe