ΗΠΑ: Αστυνομικός νόμιζε ότι σκότωσε τον δράστη ένοπλης επίθεσης ήταν όμως ο λάθος άνθρωπος

Η αστυνομία της πόλης Χούβερ ανακοίνωσε χθες σε δελτίο τύπου ότι ένας 21χρονος άνδρας, ο Ιμάντικ Φιτζέραραλντ Μπράντφορντ, άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής σε έναν εμπορικό κέντρο, τραυματίζοντας έναν άνδρα 18 ετών, ενώ από τα πυρά τραυματίστηκε κι ένα 12χρονο παιδί.

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον Μπράντφορντ, έναν Αφροαμερικανό, ενώ επιχειρούσε να φύγει με το όπλο στο χέρι.

«Νέες αποδείξεις δείχνουν ότι ο Μπράντφορντ ενδέχεται να ενεπλάκη με κάποιο τρόπο στη συμπλοκή, πιθανόν (όμως) δεν είναι ο δράστης που άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματίσει το 18χρονο θύμα» διευκρίνιζε η αστυνομία σε ένα δεύτερο δελτίο τύπου που εξέδωσε.

#GalleriaShooting Active protest by people who say they will be walking through the mall @abc3340 pic.twitter.com/5kjKNI2JDX

«Αυτή η πληροφορία καταδεικνύει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας ένοπλος που διαφεύγει της σύλληψης, που θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για τους πυροβολισμούς εναντίον ενός άνδρα 18 ετών και ενός κοριτσιού 12 ετών» τονίζεται.

Armed man shot & killed by Hoover police at Riverchase Galleria on Thanksgiving night was a military man. Questions arise as to whether he was the shooter in the mall or mistaken for the shooter because he was carrying a gun. Investigation continues. https://t.co/l1t4mr1kP6 pic.twitter.com/ffGJ7wyeJW