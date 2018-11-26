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ΚΟΣΜΟΣ
26.11.201810:43

Κωνσταντινούπολη: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες για νεκρούς

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη συνοικία Sancaktepe της Κωνσταντινούπολης
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ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες για νεκρούς

Κωνσταντινούπολη: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες για νεκρούς

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη συνοικία Sancaktepe της Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις στρατιώτες και ένας τραυματίστηκε.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής δείχνουν το πεσμένο ελικόπτερο στο κέντρο της συνοικίας Sancaktepe της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά της πόλης.

Τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου δεν έχουν διευκρινιστεί.

Δείτε το βίντεο:

BOMBTV

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