Κωνσταντινούπολη: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες για νεκρούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις στρατιώτες και ένας τραυματίστηκε.
#BREAKING#Turkish Military helicopter Crashed in #Istanbul #Sancaktepe province. 3 dead reported. pic.twitter.com/WUz4HUL5xp— Rasan Remzi (@RasanRemzi) 26 Νοεμβρίου 2018
Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής δείχνουν το πεσμένο ελικόπτερο στο κέντρο της συνοικίας Sancaktepe της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά της πόλης.
Τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου δεν έχουν διευκρινιστεί.
Δείτε το βίντεο:
#Turkey: A military helicopter crashed in Istanbul, Sancaktepe. Via @haskologlu pic.twitter.com/ZvnPrQXcxG— Ali Özkök - علي أزكوك (@Ozkok_) 26 Νοεμβρίου 2018
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterimiz yerleşim yerine düştü. 3 askerimiz şehit ve 1 asker de yaralımız var. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Alanda can kaybının olmaması sevindirici. pic.twitter.com/sedEd0MjoY— Dr. Özgür Beşikçi (@cbozgurbesikci) 26 Νοεμβρίου 2018