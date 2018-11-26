Κωνσταντινούπολη: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες για νεκρούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις στρατιώτες και ένας τραυματίστηκε.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής δείχνουν το πεσμένο ελικόπτερο στο κέντρο της συνοικίας Sancaktepe της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά της πόλης.

Τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου δεν έχουν διευκρινιστεί.

Δείτε το βίντεο:

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterimiz yerleşim yerine düştü. 3 askerimiz şehit ve 1 asker de yaralımız var. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Alanda can kaybının olmaması sevindirici. pic.twitter.com/sedEd0MjoY