Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πως προέκυψε η μυθική ατάκα «You talkin' to me?»

O μυθικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκάλυψε για πρώτη φορά πως προέκυψε η θρυλική ατάκα «You talkin' to me?» στην ταινία «Taxi Driver» του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Ο 81χρονος πλέον ηθοποιός πραγματοποίησε εμφάνιση την εκπομπή «Live with Kelly and Mark» και ανέφερε πως ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του είναι προϊόν αυτοσχεδιασμού και αυθορμητισμού. «Μερικά από τα καλύτερα πράγματα, όχι πάντα, είναι όταν αυτοσχεδιάζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ταινία «Taxi Driver», ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδύεται τον απομονωμένο και ψυχικά διαταραγμένο ταξιτζή, Τράβις Μπικλ. Η ταινία έχει προσφέρει μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην κινηματογραφική ιστορία. Ο Μπικλ, έχοντας μπροστά του έναν καθρέφτη, συνομιλεί με τον εαυτό του, κρατώντας ένα όπλο και στοχεύοντας το είδωλό του, μεταφέροντας τη φαντασίωση ενός αντιπάλου που πρέπει να αντιμετωπίσει.

«You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to me?», ρωτάει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον αόρατο αντίπαλό του. «You talkin' to me? Λοιπόν, είμαι ο μόνος εδώ. Σε ποιον στο διάολο νομίζεις ότι μιλάς;».

Στην διάρκεια της συνέντευξης ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η σκηνή δεν ήταν γραμμένη ακριβώς έτσι στο σενάριο. «Ο παραγωγός της ταινίας είπε σε κάποια εκπομπή ότι ο Μάρτιν είχε δηλώσει πως ήταν όλα αυτοσχεδιασμένα. Είχαμε όντως κάτι στο σενάριο, ξεχνάω τι ακριβώς, αλλά ο Μάρτιν θυμάται πολύ καλύτερα από εμένα», εξήγησε ο Ρομπερτ Ντε Νίρο.

«Εκείνη τη στιγμή, μου φάνηκε σωστό να το πω», πρόσθεσε ο ηθοποιός. «Έγινε αυθόρμητα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Αυτή είναι το διασκεδαστικό κομμάτι της δουλειάς, ειδικά με κάποιον σαν τον Μάρτιν Σκορσέζε. Είναι ωραίο να μπορείς να πηγαίνεις εδώ και εκεί, να ξεφεύγεις, ακολουθώντας τη σκηνή ή την κατεύθυνση της ιστορίας, αλλά να μπορείς και να την αλλάζεις λίγο», συμπλήρωσε.

Μάλιστα η ερμηνεία του στην συγκεκριμένη ταινία του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αν και το βραβείο κέρδισε εν τέλει ο Πίτερ Φιντς για τον ρόλο του στο «Network».