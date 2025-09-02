Άννα Βίσση: Φωτογραφήθηκε με τον Έλτον Τζον σε βάφτιση στην Ιταλία

Μία φωτογραφία με τον Έλτον Τζον ανήρτησε στο Instagram η Άννα Βίσση, η οποία καταγράφηκε τον Ιούνιο στο πάρτι για τη βάπτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο Κάπρι της Ιταλίας.

Νονά του μικρού ήταν η Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία τραγούδησε στο πάρτι, φορώντας λευκό κουστούμι, παπιγιόν και πουκάμισο, επίσης λευκά.

Στη φωτογραφία που ανέβασε η Άννα Βίσση φαίνεται μαζί με τον Έλτον Τζον, τον 78χρονο θρυλικό, όπως τον χαρακτήρισε και η ίδια στην ανάρτησή της, μουσικό.

Ο Έλτον Τζον απαθανατίστηκε καθιστός σε καρέκλα, με τα γυαλιά που είναι σήμα κατατεθέν του.

Στη λεζάντα, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».

Δείτε τη φωτογραφία της Άννας Βίσση με τον Έλτον Τζον:

https://www.instagram.com/p/DOGR7DoDGcn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

