Άννα Βίσση: Φωτογραφήθηκε με τον Έλτον Τζον σε βάφτιση στην Ιταλία
Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στα social media
Μία φωτογραφία με τον Έλτον Τζον ανήρτησε στο Instagram η Άννα Βίσση, η οποία καταγράφηκε τον Ιούνιο στο πάρτι για τη βάπτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο Κάπρι της Ιταλίας.
Νονά του μικρού ήταν η Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία τραγούδησε στο πάρτι, φορώντας λευκό κουστούμι, παπιγιόν και πουκάμισο, επίσης λευκά.
Στη φωτογραφία που ανέβασε η Άννα Βίσση φαίνεται μαζί με τον Έλτον Τζον, τον 78χρονο θρυλικό, όπως τον χαρακτήρισε και η ίδια στην ανάρτησή της, μουσικό.
Ο Έλτον Τζον απαθανατίστηκε καθιστός σε καρέκλα, με τα γυαλιά που είναι σήμα κατατεθέν του.
Στη λεζάντα, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».
Δείτε τη φωτογραφία της Άννας Βίσση με τον Έλτον Τζον: