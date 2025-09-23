Τόρι Σπέλινγκ: Όταν προσπάθησε να κρύψει τον Τσάρλι Σιν από τις αρχές - «Τον έψαχναν με ελικόπτερα»

Η εξομολόγηση της πρωταγωνίστριας του «Beverly Hills» για την επεισοδιακή γνωριμία της με τον Τσάρλι Σιν και την στιγμή που χρειάστηκε να τον κρύψει από τις αρχές

Τόρι Σπέλινγκ: Όταν προσπάθησε να κρύψει τον Τσάρλι Σιν από τις αρχές - «Τον έψαχναν με ελικόπτερα»

Τόρι Σπέλινγκ και Τσάρλι Σιν

Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε μια αναπάντεχη αποκάλυψη για το παρελθόν της σχετικά με τον Τσάρλι Σιν, εξηγώντας πώς γνωρίστηκε με τον «κακό παιδί» του Χόλιγουντ.

Η 52χρονη ηθοποιός και κόρη του θρυλικού παραγωγού Άαρον Σπέλινγκ μίλησε στο νέο της podcast, «misSPELLING» για ένα περίεργο περιστατικό από τα μακρινά 90s, όταν ένα ραντεβού με τον Τσάρλι Σιν που ξεκίνησε ως μια ευχάριστη έξοδος, κατέληξε σε… αίτημα απόκρυψης από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Στα μέσα της δεκαετίας του 90', η πρωταγωνίστρια του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» συγκατοικούσε με τον φίλο της Κέβιν σε διαμέρισμα στο Λος Άντζελες — μερικούς ορόφους πάνω από αυτό του Τσάρλι Σιν.

Ο Κέβιν, που όπως λέει η Τόρι «ήταν χρήστης ουσιών εκείνη την εποχή», έκανε αρκετή παρέα με τον Σιν.

«Ο Κέβιν μου είπε, "Ο Τσάρλι θέλει να σε καλέσει σε ραντεβού"», θυμάται η Σπέλινγκ, η οποία παραδέχεται ότι δεν ήθελε να πάει μόνη της, αλλά τελικά συμφώνησε, όταν ο σύντροφός της την καθησύχασε λέγοντας πώς θα τους συνόδευαν και οι γονείς του.

«Αυτό που έμαθα εκείνο το βράδυ είναι πόσο απίστευτα έξυπνος είναι ο Τσάρλι», τόνισε η Τόρι. «Η ευφυΐα του ήταν το κάτι άλλο. Είχε χιούμορ, ήταν χαρισματικός, έξυπνος, πνευματώδης.», πρόσθεσε η 52χρονη πρωταγωνίστρια του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς».

Αν και περιέγραψε το ραντεβού ως μια θετική εμπειρία, λίγο αργότερα ήρθαν τα… δύσκολα.

«Μια μέρα μου τηλεφώνησαν: "Κατέβα κάτω, ο Τσάρλι κάνει πάρτι, πρέπει να έρθεις"», θυμάται. «Πήγαμε με τους φίλους μου, απλά για ένα λεπτό». Όταν άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος του Σιν «ήταν σκοτεινά και υπήρχαν παντού λιπόθυμα άτομα», είπε χαρακτηριστικά η Σπέλινγκ, παραδεχόμενη πως φοβήθηκε.

σπέλινγκ

Τόρι Σπέλινγκ / AP

Αργότερα εκείνη τη χρονιά, οι ομοσπονδιακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Σιν, έπειτα από καταγγελία για επίθεση στην τότε σύντροφό του, Μπρίτανι Άσλαντ.

Η Σπέλινγκ δήλωσε πως αγνοούσε τις λεπτομέρειες, αλλά γνώριζε ότι «τον έψαχναν ακόμα και με ελικόπτερα». Όπως διηγείται, μια μέρα στο πλυντήριο του σπιτιού της, ο Κέβιν τής ζήτησε μια χάρη: «Μπορούμε να κρύψουμε τον Τσάρλι;»

Σύμφωνα με την Τόρι, ο Κέβιν της εξήγησε πως κανείς δεν θα το μάθαινε, γιατί θα τον περνούσε από την πίσω είσοδο, μέσω του ασανσέρ του προσωπικού.

Η απάντησή της ήταν άμεση: «Μου κάνεις πλάκα; Όχι! Δεν θα το κάνω αυτό… Συγγνώμη. Τον θεωρώ πολύ καλό άνθρωπο, αλλά όχι.»

τσάρλι-σιν

Ο Τσάρλι Σιν / AP

Τελικά, ο Σιν συνελήφθη στο ίδιο κτίριο και καταδικάστηκε σε αναστολή, αφού δήλωσε «no contest» στην κατηγορία για βιαιοπραγία. Η Τόρι ανέφερε ότι ο Κέβιν προσπάθησε να της δημιουργήσει τύψεις που δεν τον βοήθησε.

Ο ίδιος ο Σιν επιβεβαιώνει το περιστατικό στο νέο του απομνημονευτικό βιβλίο "The Book of Sheen", γράφοντας: «Η Τόρι ένιωθε άσχημα για μένα, αλλά θεώρησε την κατάστασή μου "τοξική" και δεν ήθελε καμία ανάμειξη. Δεν την κατηγορώ. Αλλά, διάολε… Ποιος ξέρει τι ιστορία θα έγραφα τώρα, αν η "κληρονόμος του θρόνου του μπαμπά" έλεγε ναι."».

Ο Σιν παραβίασε τελικά την αναστολή του το 1998, μετά από υπερβολική δόση κοκαΐνης και διατάχθηκε να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης.

