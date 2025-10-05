Μαρία Μενούνος: Φθινοπωρινή εξόρμηση στην φύση με τον μπαμπά και την κόρη της - Εικόνες

Ένα ξέγνοιαστο Σάββατο γεμάτο όμορφες οικογενειακές στιγμές πέρασε η Μαρία Μενούνος, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια απολαμβάνει τον ρόλο της ως μαμά και φροντίζει να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες με την κορούλα της.

Αυτή τη φορά μαμά και κόρη έκαναν εξόρμηση στη φύση παρέα με τον πατέρα της Μαρίας Μενούνος.

Οι τρεις τους βρέθηκαν στον κήπο του σπιτιού τους, μαζεύοντας μήλα και απολαμβάνοντας τον φθινοπωρινό ήλιο.

«Μαζεύοντας μήλα με τον παππού. Χρειάζομαι δεύτερο γύρο με τον μπαμπά (είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα μιας ταινίας!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η παρουσιάστρια.

https://www.instagram.com/p/DPZNa7gkWHO/

