Μιχάλης Σαράντης: «Ως πατέρας έπρεπε να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Για την κόρη του και την δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του μέσα από τον ρόλο του ως πατέρας, μίλησε ο Μιχάλης Σαράντης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Το μωρό μας είναι τριών ετών και τη λένε Βασιλική - Γλυκερία. Βίκυ έλεγαν τη μαμά μου, αλλά προέκυψε από την ίδια, το είπε μόνη της το "Βίκυ". Νομίζω από το χαμόγελο και την διάθεσή της ότι τα πάμε καλά. Εγώ προσωπικά ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου μέσα από το γεγονός ότι έχω την ευθύνη και την χαρά και την τιμή να είμαι σε επαφή με ένα πλασματάκι που μεγαλώνει σιγά-σιγά, μέρα-μέρα, και πρέπει να παίρνει αυτά που πρέπει να της δώσεις για να μεγαλώσει καλά.», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Σαράντης.

«Προσωπικά το βιώνω πολύ ευχάριστα. Η μόνη φορά που απευθυνθήκαμε σε ειδικούς με τη γυναίκα μου ήταν στην αρχή όταν η κόρη μας δεν κοιμόταν και κάναμε κάποια σεμινάρια ύπνου. Έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα με τη σύζυγό μου και μετά το πηγαίναμε μέρα- μέρα», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Όταν γεννήθηκε η κόρη μου άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Η μικρή ήρθε να μου υπενθυμίσει με πολύ ωραίο τρόπο ότι το κέντρο δεν είμαι εγώ. Έπρεπε να λύσω και εγώ διάφορα δικά μου πράγματα, τα οποία προερχόντουσαν από τους δικούς μου γονείς. Έπρεπε να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου για να μεγαλώσω λιγότερο τραυματικά το παιδί. Εγώ μεγάλωσα πολύ ωραία σε ένα πολύ τρυφερό και ζεστό σπίτι. Έχασα πολύ νωρίς τους γονείς μου», πρόσθεσε ο Μιχάλης Σαράντης.

