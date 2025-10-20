Ο Άκης Παυλόπουλος κέρασε για το χρυσό του γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
Η έκπληξη του παρουσιαστή στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, στον απόηχο της διάκρισης του γιου του, στο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
Γεμάτος καλούδια εμφανίστηκε σήμερα (20/10) ο δημοσιογράφος, Άκης Παυλόπουλος, στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
Ο παρουσιαστής πήγε σπιτική σπανακόπιτα και γλυκά για τους ανθρώπους στη ροή, τη δημοσιογραφική ομάδα και το control, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Οικονόμου, ευχαριστώντας τον για την ευγενική χειρονομία.
Λόγος είναι η τεράστια διάκριση του γιου του Άκη Παυλόπουλου, Λάμπης, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που διεξήχθη στην Κίνα.
