Ο Άκης Παυλόπουλος κέρασε για το χρυσό του γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Γεμάτος καλούδια εμφανίστηκε σήμερα (20/10) ο δημοσιογράφος, Άκης Παυλόπουλος, στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο παρουσιαστής πήγε σπιτική σπανακόπιτα και γλυκά για τους ανθρώπους στη ροή, τη δημοσιογραφική ομάδα και το control, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Οικονόμου, ευχαριστώντας τον για την ευγενική χειρονομία.

Λόγος είναι η τεράστια διάκριση του γιου του Άκη Παυλόπουλου, Λάμπης, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που διεξήχθη στην Κίνα.