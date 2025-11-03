Ράδιο Αρβύλα: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Όταν το ρολόι δείξει 20.00, στη συχνότητα του ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης

μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και

«Πασοκτσή», επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας

συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία.



Για 19η σεζόν οι Ράδιο Αρβύλα θα κρατούν συντροφιά με όρεξη για σάτιρα και σχόλιο.

Να σημειωθεί ότι, την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους (3–5

Νοεμβρίου), οι οθόνες μας θα έχουν το αποτύπωμα της Αρβύλας, Δευτέρα,

Τρίτη και Τετάρτη στις 20.00. Από τη δεύτερη εβδομάδα (από Δευτέρα 10

Νοεμβρίου), η ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη μάς δίνει τηλεοπτικό

ραντεβού και για τους «Boomers», αλλά και για το «VINYΛΙΟ».

