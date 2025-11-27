Γλυκερία: «Ένας ηλικιωμένος ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα, ήθελε πριν πεθάνει να με δει να τραγουδάω»

Η Γλυκερία, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με ηλικιωμένο θαυμαστή της, που ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα για να την ακούσει να τραγουδάει ζωντανά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Γλυκερία στην ΕΡΤ, μίλησε για την πρώτη της περιοδεία στην Αμερική και συγκεκριμένα για μία εμπειρία της στο Λος Άντζελες.

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, την περίμενε όπως είπε ένας ηλικιωμένος άντρας, ο οποίος είχε ταξιδέψει 800 χιλιόμετρα, με τη βοήθεια των παιδιών του, εκπληρώνοντας μία από τις τελευταίες επιθυμίες του, να δει τη Γλυκερία να τραγουδάει ζωντανά.

Αναφερόμενη στην αγάπη που δέχεται από τους ομογενείς, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρώτη φορά που πήγα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα, ήρθε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στο τέλος της παράστασης, ήταν σε ένα θέατρο που παίζαμε και μου είπε ότι ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα. Τον έφεραν τα παιδιά του, γιατί ήθελε πριν πεθάνει, μου είπε έτσι "ήθελα πριν πεθάνω, ήθελα να σε δω να τραγουδάς ζωντανά". Ήταν πολύ γλυκό και συγκινητικό».