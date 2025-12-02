Γιώργος Λιάγκας: Η ώρα του «Πρωινού» και το εορταστικό του καναλιού

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, ο Γιώργος Λιάγκας καθώς το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2026 και τα δημοσιεύματα για το μέλλον του «φουντώνουν». Αν και είναι νωρίς για συζητήσεις και εικασίες, ο παρουσιαστής έχει μάθε να μην μασά τα λόγια του και να σχολιάζει με τον τρόπο του όσα γράφονται για εκείνον.

Έτσι μετά την ατάκα της προηγούμενης εβδομάδας ότι δεν ξέρει πού θα κάνει βραδινή εκπομπή με τον Αντώνη Ρέμο, το μεσημέρι της Τρίτης, απάντησε μέσα από το «Πρωινό» για την αλλαγή ώρας που φημολογείται ότι θα συμβεί.

Έχοντας στο πλατό τον Χάρη Λεμπιδάκη, μίλησαν για το τηλεοπτικό τοπίο, με τον δημοσιογράφο να αναρωτιέται εάν από το δεύτερο μισό η εκπομπή θα αλλάξει ξανά ώρα προβολής. «Το τελευταίο είναι το εάν από τα Θεοφάνια και μετά θα είναι από τις 09.50 μέχρι τις 12μιση η εκπομπή σου. Σε βλέπω κάθε μέρα, που ξεκινάς 09.10 και πετάς τα δικά σου… Δεν ξέρω αν θες και εσύ να πάει 10 παρά», τον ρώτησε ο Λεμπιδάκης.

Με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά: «Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι για την πρωινή εκπομπή είναι πιο σωστό το 10-1. Ήταν μια πρόταση του σταθμού που αποδέχθηκα το να ξεκινάμε στις 09.00. Αν με ρωτάς, έκανα λάθος. Τίποτα άλλο; Πιο ειλικρινής πεθαίνεις»…

Την ίδια στιγμή, δεν άφησε ασχολίαστα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναλαμβάνει τέταρτη εκπομπή στον ΑΝΤ1 λόγω Χριστουγέννων. «Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα είναι ένας τηλεμαραθώνιος ημερήσιος. Θα είναι όλο το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 από το πρωί. Ο Γρηγόρης θα κάνει το βραδινό κομμάτι», ξεκαθάρισε.

