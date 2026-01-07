Κίντμαν - Έρμπαν: Στο φως τα έγγραφα από το διαζύγιο τους - Ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών

Νέες λεπτομέρειες για το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν ήρθαν στο φως, μέσα από δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Το ζευγάρι, που υπήρξε παντρεμένο για σχεδόν 20 χρόνια, φαίνεται πως έχει πλέον καταλήξει σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα, η Νικόλ Κίντμαν θα έχει την κύρια επιμέλεια των δύο παιδιών τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 15χρονης Φέιθ Μάργκαρετ, οι οποίες θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Νάσβιλ. Η ηθοποιός θα περνά μαζί τους 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Κιθ Ούρμπαν θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας για 59 ημέρες, καθώς και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλει διατροφή ή συζυγική υποστήριξη, παρά τα ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα και των δύο - που ξεπερνούν τις 100.000 δολάρια μηνιαίως. Τυχόν δικαστικά έξοδα θα επιμεριστούν ισόποσα.

Στο συμφωνητικό προβλέπεται ρητά ότι οι δύο πρώην σύζυγοι οφείλουν να διατηρούν μια «αγαπητική, σταθερή και υποστηρικτική σχέση» απέναντι στα παιδιά τους, αποφεύγοντας αρνητικά σχόλια ο ένας για τον άλλον και ενθαρρύνοντας τη διατήρηση ισχυρών δεσμών και με τους δύο γονείς.

Το διαζύγιο έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως λόγω φημών για ειδική ρήτρα στο προγαμιαίο συμβόλαιο του ζευγαριού, η οποία φέρεται να σχετιζόταν με την αποχή του Κιθ Έρμπαν από τη χρήση κοκαΐνης. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η ρήτρα προέβλεπε οικονομική αποζημίωση για κάθε χρόνο νηφαλιότητας κατά τη διάρκεια του γάμου, ωστόσο το συγκεκριμένο σημείο δεν περιλαμβάνεται στα τελικά δικαστικά έγγραφα.

Πώς μοράζεται η κοινή περιουσία

Σύμφωνα με το διαζευκτήριο, το οποίο – όπως σημειώνεται – είχε συμφωνηθεί ήδη από τις 6 Σεπτεμβρίου, πριν από την επίσημη κατάθεση της αίτησης, η περιουσία του πρώην ζευγαριού μοιράζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, από έπιπλα και οικιακές συσκευές έως οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και προσωπικά αντικείμενα, κατανέμονται με τρόπο που ικανοποιεί αμφότερες τις πλευρές, με κάθε μέρος να διατηρεί ό,τι βρίσκεται ήδη στην κατοχή του.

Τα έγγραφα καταδεικνύουν ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συναινετική λύση μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, αποφεύγοντας χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η ίδια η Νικόλ Κίντμαν είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δύσκολη αυτή περίοδο σε πρόσφατη συνέντευξή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «προσπαθεί να σταθεί όρθια».

