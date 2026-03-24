Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

Ξανά τα βλέμματα τραβά η Μόνικα Μπελούτσι, αυτή τη φορά μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Léonie Cassel, σε φωτογράφιση για την ιταλική Vogue.

Στη φωτογράφιση, οι δύο τους ποζάρουν σε ένα σκηνικό που συνδυάζει υψηλή μόδα με μια πιο προσωπική και ζεστή αισθητική. Η ηθοποιός εμφανίζεται με κομψό, διαχρονικό look, ενώ η Léonie διατηρεί ένα πιο φρέσκο και νεανικό στυλ, με εμφανή την ομοιότητά της με τη μητέρα της.

Η ίδια η Μπελούτσι αποκάλυψε πως η κόρη της επιθυμούσε ιδιαίτερα αυτή τη κοινή φωτογράφιση και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με το αποτέλεσμα.

Τα πρώτα βήματα της Léonie

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες παρουσίες της Léonie Cassel. Σε αντίθεση με την αδελφή της, Deva Cassel, που έχει ήδη κάνει καριέρα στο modeling, η Léonie μέχρι σήμερα κρατούσε πιο χαμηλό προφίλ.

Ωστόσο, η παρουσία της στη Vogue φαίνεται να σηματοδοτεί την αρχή της δικής της πορείας στον χώρο της μόδας.

Μια διαχρονική παρουσία

Η Μόνικα Μπελούτσι παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στον χώρο του κινηματογράφου και της μόδας, με συνεχή παρουσία σε διεθνείς παραγωγές και fashion projects.

Η κοινή της εμφάνιση με την κόρη της επιβεβαιώνει τη διαχρονική της γοητεία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει μια νέα γενιά που φαίνεται έτοιμη να ακολουθήσει τα βήματά της.

Διαβάστε επίσης