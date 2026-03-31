Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, περνώντας το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά της στην εξωτική Χαβάη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία μαζί με τις δύο κόρες της, Jackson και August.

Η 50χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε να απολαμβάνει τη θάλασσα φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι, ενώ κατά διαστήματα φρόντιζε να διορθώνει το πάνω μέρος του μαγιό της, αποφεύγοντας κάποιο απρόοπτο.

Η Νοτιοαφρικανή σταρ επέλεξε ένα φυσικό look, εμφανιζόμενη χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τα κοντά, λευκό-ξανθά μαλλιά της και κομψά καφέ γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας το σύνολο με ένα διακριτικό χρυσό βραχιόλι.

Μετά τη βουτιά της, φόρεσε ένα μαύρο μίνι φόρεμα και χαλάρωσε σε ξαπλώστρα δίπλα στις κόρες της, απολαμβάνοντας ήρεμες οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ζωή της Σαρλίζ Θερόν ως single μαμά

Η Σαρλίζ Θερόν είναι μητέρα δύο παιδιών, της 14 χρονης Jackson και της 11χρονης August. Η Χολιγουντιανή ηθοποιός υιοθέτησε τη μεγάλη κόρη της το 2012 και την μικρότερη το 2015.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός μεγαλώνει μόνη της τις δύο κόρες της και συχνά μοιράζεται στα social media τρυφερές οικογενειακές στιγμές μαζί τους.

Παράλληλα, δεν έχει κρύψει ποτέ πως η καθημερινότητα ως «single μαμά» μόνο εύκολη δεν είναι.

Μιλώντας στο People τον Ιούνιο του 2025, παραδέχτηκε πως η μητρότητα μπορεί να είναι κάποιες φορές μια «πραγματική δοκιμασία».

Όταν ρωτήθηκε πώς έχει αλλάξει το parenting style της με τα χρόνια, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Με έχουν τσακίσει κανονικά. Και, παρεμπιπτόντως, έτσι είναι οι έφηβοι. Ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη».

«Είναι ένα σπίτι γεμάτο γυναίκες. Έχουμε υπέροχες στιγμές, αλλά έχουμε και αληθινές δυσκολίες», συνέχισε.

