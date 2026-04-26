Τα «πήγαινε-έλα» των παρουσιαστών - Ποιοι απασχολούν με επιστροφές, μεταγραφές

Έντονη κινητικότητα επικρατεί στα κανάλια, τι κι αν ο Απρίλιος ακόμη δεν έχει αποχαιρετήσει! Για το φινάλε της τρέχουσας σεζόν απομένουν δύο ακόμη γεμάτοι μήνες, όμως τα στελέχη των σταθμών τρέχουν και δεν φτάνουν προκειμένου να «κλειδώσουν» τα πρόσωπά τους.

Οι πρώτες μεταγραφές είναι γεγονός, με τον Ανδρέα Γεωργίου να μετακινείται από το MEGA στον ΣΚΑΪ και τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάση Αναγνωστόπουλο να κατευθύνονται από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ.

Ωστόσο, δεν είναι οι μοναδικοί τηλεαστέρες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Υιοθετώντας τη λαϊκή ρήση «Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», η Μπέττυ Μαγγίρα φαίνεται ότι «παίζει» σε διπλό ταμπλό… για την ώρα τουλάχιστον. Η εκρηκτική περσόνα βρίσκεται, εδώ και καιρό, σε συζητήσεις με το STAR για το «GNTM» αλλά και για άλλα πιθανά πρότζεκτ. Την ίδια ώρα, άνθρωποι της ΕΡΤ φαίνεται ότι επιμένουν στο να την θέλουν στο δυναμικό τους και η ίδια θα πρέπει να καταλήξει στο πώς επιθυμεί να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Η πρόσφατη συνεργασία της, πάντως, με τη δημόσια τηλεόραση για τη Eurovision τής έχει αφήσει γλυκιά γεύση.

https://www.instagram.com/p/DUsyGiZDAWa/

Καθώς αναφερόμαστε στην ΕΡΤ, το προηγούμενο διάστημα ακούστηκε έντονα το όνομα της Δανάης Μπάρκα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε πρόταση, σε αντίθεση με το OPEN που έχει προσεγγίσει την παρουσιάστρια. Η ίδια, πάντως, πρόσφατα δήλωσε: «Θα επιστρέψω όταν υπάρχει μια ωραία συγκυρία, με μια ωραία ομάδα, να κάνουμε τις τρέλες μας και τη χαρά μας. Θα ήθελα να επιστρέψω με κάτι που θα νιώθω ότι είμαι καλή». «Κλείνοντας» το κεφάλαιο της ΕΡΤ, να πούμε ότι στη λίστα τους υπάρχει κι ένα πολυσυζητημένο πρόσωπο που αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με άλλο κανάλι.

https://www.instagram.com/p/DXhTUsDDBTF/

Σε τροχιά ανανέωσης μπαίνει το OPEN, που φυσικά θέλει να διατηρήσει την ενημερωτική του ταυτότητα, όμως υπάρχουν σκέψεις για την ψυχαγωγία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και μετέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη, έχουν ήδη γίνει επαφές με την Κατερίνα Λάσπα, η οποία φέρεται να είχε θετική συνάντηση με τα στελέχη του σταθμού.

Η παρουσιάστρια έχει καταθέσει μια διαφορετική πρόταση εκπομπής που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί –τουλάχιστον προς το παρόν– να αναλάβει πρωινή ζώνη. Παράλληλα, εξετάζονται νέα κόνσεπτ με στόχο την ενίσχυση του ψυχαγωγικού τομέα, όπως μια εκπομπή με δύο γυναικεία πρόσωπα διαφορετικού ύφους, αλλά και πιθανή συνεργασία με την Κατερίνα Ζαρίφη. Στην ίδια εκπομπή, η ομάδα «φωτογράφισε» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ως μία πιθανή μεταγραφή από το MEGA στο OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες, βέβαια, ο παρουσιαστής -όντας πάντα σωστός επαγγελματίας- θα συζητήσει με το κανάλι στο οποίο ανήκει για να δει τις προθέσεις και τις προτάσεις που θα του γίνουν.

Πάντα στο μικροσκόπιο του OPEN, να σημειωθεί, βρίσκεται και η Ελένη Τσολάκη, η οποία στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνει κι επίσημα τη δύσκολη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1.

https://www.instagram.com/p/DXRg-ecCFfj/

Όσον αφορά στον Χρήστο Φερεντίνο; Τα ραντεβού με τον ΣΚΑΪ συνεχίζονται, αλλά τα περιθώρια στενεύουν. Το όνομά του φημολογείται ότι απασχολεί τους ανθρώπους του ΑΝΤ1, με τον ίδιο να κινείται προσεκτικά.







