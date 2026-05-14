Το μήνυμα του Κωστή Μαραβέγια στους εφήβους: Μην παραιτείστε από τη ζωή, από τον κάθε καταπιεστή

Μια ιδιαίτερα προσωπική και φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε ο Κωστής Μαραβέγιας ανήμερα των γενεθλίων του, χθες Τετάρτη 13 Μαΐου, με αφορμή και την τραγωδία της Ηλιούπολης, όπου δύο κορίτσια βούτηξαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Ο τραγουδοποιός μίλησε δημόσια για την εφηβεία, τα τραύματα που αφήνει ο χρόνος και τη δυσκολία πολλών νέων ανθρώπων να διαχειριστούν την πίεση και την απόγνωση της καθημερινότητας. Στο μήνυμά του, ο Κωστής Μαραβέγιας απευθύνθηκε κυρίως σε παιδιά 16 και 17 ετών που, όπως ο ίδιος αναφέρει, τον ακολουθούν και βρίσκονται συχνά στις συναυλίες και τα live του. Με εξομολογητική διάθεση, παραδέχθηκε πως τα εφηβικά του χρόνια παραμένουν ακόμη «νωπά» μέσα του, σημειώνοντας ότι κουβαλά μέχρι σήμερα «ανοιχτωσιά, φωτιά αλλά και τραύματα».

«Τα πράγματα δεν είναι όσο σκ*τά φαίνονται τώρα. Παραμένουν κάπως σκ*τά και μετά, αλλά αξίζει πιστέψτε με», γράφει ο ίδιος.

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως μέσα στις δύσκολες στιγμές μας, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι και εμπειρίες που κάνουν τη ζωή να αξίζει, κάνοντας αναφορά στη μουσική, στα συναισθήματα και στις μικρές «ανθισμένες» πλευρές της καθημερινότητας.

«Μην παραιτείστε από τη ζωή και τη ζωντάνια σας. Παραιτηθείτε απλά από τον κάθε καταπιεστή», έγραψε χαρακτηριστικά στο κλείσιμο της ανάρτησής του.

Η δημοσίευση του Κωστή Μαραβέγια συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και κοινοποιήσεις, με πολλούς νέους χρήστες να αναφέρουν πως ένιωσαν ότι κάποιος μίλησε ανοιχτά για σκέψεις και συναισθήματα που συχνά παραμένουν ανομολόγητα.

Η ανάρτηση του Κωστή Μαραβέγια: Σήμερα είναι 13 Μαΐου κι έχω γενέθλια κι ανάμεσα σε γιορτές και πανηγύρια σκέφτομαι την πληγωμένη εφηβεία.

Λένε πως οι ευχές πιάνουν.

Εύχομαι τα αδιέξοδα να μην γίνονται αυτοτραυματισμοί, οι διαφορές να μην γίνονται χειροδικίες και τα όνειρα να πιάνουν τόπο.

Παιδιά ξέρω πως πολλά, εκεί γύρω στα 16-17, με ακούτε και σας βλέπω και στα λάιβ μου.

Τα εφηβικά μου χρόνια είναι ακόμη νωπά στην καρδιά μου, κουβαλάω ακόμη ανοιχτωσιά, φωτιά αλλά και τραύματα.

Μπορώ να σας πω κάτι με απόλυτη σιγουριά μετά από τόσα χρόνια και κοιτάζοντας πίσω.

Τα πράγματα δεν είναι όσο σκατά φαίνονται τώρα. Παραμένουν κάπως σκατά και μετά, αλλά αξίζει πιστέψτε με, γιατί το υπόλοιπο είναι ανθισμένος κήπος με λούλουδα ευωδιές κι αισθήσεις. Πάρτε δύναμη από τη μουσική και μην παραιτείστε από τη ζωή και τη ζωντάνια σας. Παραιτηθείτε απλά από τον κάθε καταπιεστή και προπαντός αγνοήστε τους ηλίθιους.

Αυτά θα έλεγα στον έφηβο εαυτό μου στις 13 Μαΐου στα 90s.

Το λέω σε σας τώρα με έναν πόνο στην καρδιά και με αγάπη, συγχωρέστε με αν ακούγομαι και λίγο μπάρμπας αλλά τα χρόνια περνάνε γρήγορα.

σας αγαπώ / δείξτε δύναμη

