Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφάνιση-έκπληξη με αποκαλυπτικό κορμάκι - Έκλεψε όλα τα βλέμματα στο Λονδίνο

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο πρώτο Obsessed Fest της Prime Video στο Λονδίνο, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια στη σκηνή.

Φορούσε ένα nude κορμάκι με σχέδια που δημιούργησαν την ψευδαίσθηση τατουάζ, συνδυασμένο με διάφανο τοπ, καλσόν και over

the

knee μπότες Jimmy Choo.

Ερμήνευσε το νέο της single "Everything's Fine (PM)" και την επιτυχία "On the Floor", ενώ αλληλεπιδρούσε ενεργά με το κοινό. Snapshot powered by AI

Μια αναπάντεχη εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ το βράδυ του Σαββάτου στο πρώτο Obsessed Fest της Prime Video, στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου.

Η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν από το πάνελ της σειράς Off Campus, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια και χαρίζοντας στο κοινό ένα σύντομο αλλά εντυπωσιακό show.

Η τολμηρή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Για την περίσταση, η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα nude κορμάκι που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι το σώμα της ήταν καλυμμένο με τατουάζ.

Το ιδιαίτερο κορμάκι της Τζένιφερ Λόπεζ μαγνήτισε τα βλέμματα των θαυμαστών

Το κορσέ κορμάκι συνδυάστηκε με διάφανο μακρυμάνικο τοπ, αντίστοιχο καλσόν και over-the-knee μπότες Jimmy Choo σε nude απόχρωση, επίσης διακοσμημένες με σχέδια που παρέπεμπαν σε μελάνι.

https://www.instagram.com/p/DaJHqZEkhbh/

Στην έναρξη της εμφάνισής της φορούσε ακόμη ένα κοντό μπλε γούνινο σακάκι. Λίγο αργότερα, καθώς χόρευε, το πέταξε στη σκηνή, συνεχίζοντας το πρόγραμμα με αμείωτη ένταση.

Η Τζένιφερ Λόπεζ λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του Obsessed Fest

Τα δύο τραγούδια και η ενέργεια πάνω στη σκηνή

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε το νέο της single Everything's Fine (PM), αλλά και τη μεγάλη επιτυχία του 2011 On the Floor.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης περπάτησε ανάμεσα στο κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο για να την αποθεώσει, ενώ τραγουδούσε, χόρευε και αλληλεπιδρούσε με τους θεατές.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του show, οι χορευτές τη σήκωσαν ψηλά στον αέρα, με την ίδια να συνεχίζει να τραγουδά χωρίς να σταματήσει ούτε στιγμή.

Έπειτα από το εντυπωσιακό σήκωμα ανέβηκε στη σκηνή και πέρασε στο On the Floor, με το κοινό να τη συνοδεύει ρυθμικά. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού πέταξε το μπλε γούνινο πανωφόρι της και συνέχισε την ερμηνεία της με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ

Η ανάρτηση στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες αλλά και βίντεο από τη σκηνή.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «It's a new Jeneration of party people…»

https://www.instagram.com/reel/DaHbrXMs-2_/

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