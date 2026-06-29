Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο

Η ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα και το δημόσιο μήνυμα για την προστασία από τον ήλιο

Ανθή Κουρεντζή

Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο
LIFESTYLE
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Η Ulrika Jonsson μοιράστηκε στο Instagram ένα αποκαλυπτικό τόπλες στιγμιότυπο από εξόρμησή της στην Ελλάδα.

Η τηλεοπτική σταρ ανέβασε τη θερμοκρασία, ποζάροντας με τα χέρια της να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία.

Η 58χρονη παρουσιάστρια είχε τυλίξει ένα παρεό γύρω από τους γοφούς της και κάλυπτε το πρόσωπό της με το κινητό, στρέφοντας έτσι την προσοχή στο ντεκολτέ και τη γυμνασμένη κοιλιά της. Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή λεζάντα: «Hot potato», ενώ στη συνέχεια ανάρτησε στιγμιότυπα με τα μπικίνι της να στεγνώνουν στον ήλιο και την ειδυλλιακή θέα από το ταξίδι της.

Η Ulrika έδειξε το χαρακτηριστικό σκούρο μαύρισμά της, για το οποίο έχει μιλήσει και στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας την αγάπη της για την ηλιοθεραπεία και το γεγονός ότι οι ακτίνες UV ήταν το «ναρκωτικό της επιλογής της». Ωστόσο, η ίδια έχει δεσμευτεί να κόψει αυτή τη συνήθεια.

ulrika-jonsson

Τον περασμένο μήνα, έγραψε στο You Magazine: «Λάτρευα —και εξακολουθώ να λατρεύω— τον τρόπο με τον οποίο το φως του ήλιου ανεβάζει τη διάθεσή σου. Όσο για την πρόωρη γήρανση, δεν ήταν κάτι που με απασχολούσε ιδιαίτερα στα 20 μου. Χρησιμοποιούσα SPF, αλλά όχι με θρησκευτική ευλάβεια — αν πήγαινα διακοπές, ήθελα να μαυρίσω... Ως παιδί από τη Σκανδιναβία, που τον χειμώνα μπορεί να έβλεπα μόλις πέντε με έξι ώρες φως την ημέρα, αναζητούσα και λάτρευα τον ήλιο όποτε μπορούσα...

Τώρα έχω μεγαλύτερο σεβασμό για το δέρμα μου. Δεν έχω καθίσει στον ήλιο από την ημέρα που γνώρισα τον χειρουργό Dr Dhillon και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ποτέ ξανά σολάριουμ. Το θαύμα είναι ότι από τότε που ζήτησα βοήθεια για το δέρμα μου, φοράω SPF κάθε μέρα — ακόμη και τον χειμώνα».

Τον Μάρτιο, η Ulrika αποκάλυψε αναλυτικά ποιες αισθητικές παρεμβάσεις έχει κάνει στο πρόσωπό της, καθώς συνεχίζει την προσπάθειά της να αντιστρέψει «χρόνια φθοράς από τον ήλιο».

https://www.instagram.com/reel/DZMPnBOov-R/

Η ίδια είπε: «Γέρασα άσχημα και πραγματικά έντονα. Ιστορικά και κοινωνικά, οι γυναίκες αναμένεται να περνούν στην τρίτη ηλικία αθόρυβα, κι εγώ αρνήθηκα να το κάνω αυτό».

Καθώς προβάλλονταν πλάνα της Σουηδής σταρ να υποβάλλεται στις θεραπείες, η ίδια συνέχισε: «Δεν έχω νιώσει τόσο ενθουσιασμένη για κάτι εδώ και χρόνια όσο νιώθω γι’ αυτό... Δεν έχει να κάνει με το να δείχνω νεότερη. Δεν θέλω να δείχνω 21, δεν θέλω να δείχνω 31, αλλά θέλω να δείχνω όσο καλύτερα μπορώ για την ηλικία μου».

https://www.instagram.com/p/CL3gLyQHSAQ/

Η Ulrika ξεκίνησε με βιοδιεγέρτες, μη χειρουργικές θεραπείες που έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούν τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου από τον οργανισμό.

Πέρα από την «εξάρτησή» της από τον ήλιο, η Ulrika γιόρτασε πρόσφατα δύο χρόνια νηφαλιότητας, λέγοντας ότι η απόφασή της να κόψει το αλκοόλ έμοιαζε με «πνευματική αφύπνιση».

https://www.instagram.com/p/CPjRYOVr3ue/

Όπως ανέφερε, μετά τη διακοπή του αλκοόλ πέρασε από το σημείο «να μη θέλει πια να ζει» στο να προσπαθεί «να ρουφήξει κάθε στιγμή της ζωής».

Η σταρ ετοιμάζεται να συμπληρώσει δύο χρόνια χωρίς αλκοόλ, αφού είχε φτάσει στον πάτο και ευχόταν «το ποτό να την πάρει». Μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στο podcast In Recovery Ark House Rehab.

Η ίδια είπε: «Είχα μια πνευματική αφύπνιση — πραγματικά ήταν σαν να περίμενα όλη μου τη ζωή αυτό το πράγμα, το να γίνω νηφάλια».

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