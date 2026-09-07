Φίλιππος Πλιάτσικας για την περίοδο που σκέφτηκε να αφήσει τη μουσική: «Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση»

Snapshot Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο αδελφός του άνοιξαν πιτσαρία στην οδό Αγίου Μελετίου όταν ο Πλιάτσικας σκέφτηκε να αποχωρήσει από τη μουσική.

Η σχέση του Πλιάτσικα με τη μαγειρική ήταν περιορισμένη και δεν υπήρχαν χρήματα για να προσλάβουν σεφ.

Η πιτσαρία λειτούργησε για περίπου δύο με τρία χρόνια, παρά τις δυσκολίες στην προετοιμασία των φαγητών.

Η επιχείρηση επιβίωσε χάρη στη διανομή πολλών καρτών και τη θρασύτητα τους, ενώ οι πελάτες ήταν επιφυλακτικοί με το φαγητό.

Ο Πλιάτσικας παραδέχεται ότι δεν περίμενε την τεράστια επιτυχία που ακολούθησε με τους Πυξ Λαξ, όπως η γέμιση του ΟΑΚΑ. Snapshot powered by AI

Για τη μακρά διαδρομή των Πυξ Λαξ, τις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία τους, αλλά και άγνωστες ιστορίες από τα χρόνια της μπάντας μοιράστηκαν σε συνέντευξή τους στον ΣΚΑΙ ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Μιλώντας για μια περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει τη μουσική, ο Φίλιππος Πλιάτσικας αποκάλυψε ότι αποφάσισαν με τον αδελφό του να ανοίξουν μια πιτσαρία στην oδό Αγίου Μελετίου.

Όπως παραδέχτηκε, η σχέση του με τη μαγειρική ήταν μάλλον… ανύπαρκτη, ενώ η οικονομική κατάσταση δεν τους επέτρεπε να προσλάβουν σεφ. Η επιχείρηση λειτούργησε για περίπου δύο με τρία χρόνια.

«Όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλο το όνειρο αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γεμίζαμε και το ΟΑΚΑ. Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχα ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα», είπε αρχικά ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», συμπλήρωσε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Διαβάστε επίσης