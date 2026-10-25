Χριστοπούλου – Παπαγεωργίου: Από την αγωγή του ενός εκατομμυρίου στη νέα διεκδίκηση των 150.000 ευρώ

Snapshot Η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου διεκδικώντας πάνω από 150.000 ευρώ για αμοιβές από τηλεοπτικές συμβάσεις της προηγούμενης συνεργασίας τους.

Η επαγγελματική και προσωπική σχέση των δύο γυναικών διήρκεσε περίπου 15 χρόνια και διακόπηκε το 2024, οδηγώντας σε δικαστικές διαμάχες για οικονομικές και συμβατικές διαφορές.

Προηγουμένως, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε καταθέσει αγωγή με αξίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ λόγω οικονομικής ζημίας και ηθικής βλάβης, την οποία αμφισβητεί η Έλενα Χριστοπούλου.

Υπάρχει και ξεχωριστή ποινική υπόθεση για συκοφαντική δυσφήμηση που σχετίζεται με δηλώσεις της Παπαγεωργίου για την πρώην μάνατζέρ της.

Οι δικαστικές διαδικασίες παραμένουν ανοιχτές και θα κριθούν βάσει συμβάσεων και αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς μέχρι στιγμής οριστική δικαστική απόφαση. Snapshot powered by AI

Μια επαγγελματική σχέση που για χρόνια έμοιαζε αδιάρρηκτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολύπλευρης δικαστικής διαμάχης.

Η Έλενα Χριστοπούλου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δύο γυναίκες που πορεύτηκαν μαζί για περίπου 15 χρόνια και δεν έκρυβαν τον ισχυρό προσωπικό δεσμό τους, συνεχίζουν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή νέες οικονομικές αξιώσεις.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά την κατάθεση νέας αγωγής από την Έλενα Χριστοπούλου εις βάρος της πρώην συνεργάτιδάς της, μέσω της οποίας φέρεται να διεκδικεί ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Η οικονομική διαφορά σχετίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιογραφικές πληροφορίες, με αμοιβές από τηλεοπτικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί την περίοδο της επαγγελματικής συνεργασίας τους.

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο σε μια αντιπαράθεση που έχει ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, με τις δύο πλευρές να προβάλλουν διαφορετικές θέσεις για τις μεταξύ τους οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου / Instagram

Η νέα αγωγή και οι οικονομικές αξιώσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Έλενα Χριστοπούλου προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας την καταβολή χρημάτων που υποστηρίζει ότι δικαιούται από τη διαχείριση τηλεοπτικών συνεργασιών της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Το ποσό που διεκδικεί υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά όλα τα συμβατικά στοιχεία που θεμελιώνουν την απαίτησή της.

Η νέα αγωγή αφορά, επομένως, μια οικονομική διαφορά που θα κληθεί να αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Μέχρι την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, οι προβαλλόμενες αξιώσεις παραμένουν ισχυρισμοί της ενάγουσας και δεν αποτελούν διαπιστωμένες οφειλές.

Η ρήξη που έβαλε τέλος σε μια συνεργασία 15 ετών

Η επαγγελματική διαδρομή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου συνδέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία είχε αναλάβει τη διαχείριση σημαντικών επαγγελματικών της συμφωνιών.

Η σχέση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν σε μια τυπική συνεργασία μάνατζερ και μοντέλου. Οι δύο γυναίκες είχαν μιλήσει επανειλημμένα δημόσια για τη μεταξύ τους φιλία, παρουσιάζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης που είχε διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου / Instagram

Η απομάκρυνσή τους το 2024 σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Σταδιακά, οι διαφωνίες που ακολούθησαν απέκτησαν νομική διάσταση, με το επίκεντρο να μετατοπίζεται στις συμβάσεις, στις αμοιβές και στους όρους με τους οποίους είχε λειτουργήσει η εκπροσώπηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Η προηγούμενη αγωγή του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Η νέα προσφυγή της Έλενας Χριστοπούλου δεν είναι η πρώτη δικαστική κίνηση μεταξύ των δύο πρώην συνεργάτιδων.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε προηγουμένως κινηθεί νομικά ζητώντας να αποκτήσει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβάσεις που αφορούσαν τη συνεργασία τους.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2025, έγινε γνωστή η κατάθεση αγωγής από την πλευρά της παρουσιάστριας με διεκδικούμενο ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ, στη βάση ισχυρισμών για οικονομική ζημία και ηθική βλάβη.

Οι αιτιάσεις αυτές αμφισβητούνται από την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου και η δικαστική τους αξιολόγηση παραμένει διακριτή από τη νέα αγωγή.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαμάχη έχει αποκτήσει περισσότερα από ένα μέτωπα, καθώς οι δύο πλευρές ζητούν από τη Δικαιοσύνη να εξετάσει διαφορετικές οικονομικές αξιώσεις που συνδέονται με την ίδια πολυετή επαγγελματική σχέση.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου Instagram

Και ποινική υπόθεση στο φόντο της αντιπαράθεσης

Πέρα από τις αστικές διαφορές, έχει δημοσιοποιηθεί και η ύπαρξη ποινικής διαδικασίας που αφορά δηλώσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για την πρώην μάνατζέρ της.

Η Έλενα Χριστοπούλου είχε προχωρήσει σε έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία συνδέεται με όσα είχε αναφέρει η παρουσιάστρια σε τηλεοπτική της εμφάνιση.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ξεχωριστή δικαστική διαδικασία, με διαφορετικό αντικείμενο από τις οικονομικές αξιώσεις των δύο γυναικών.

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