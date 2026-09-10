Με το e-contract της nrg, το νέο σου συμβόλαιο γίνεται online σε 4 βήματα

Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις αφήνουμε κάθε μέρα για την επόμενη μέρα. Όχι απαραίτητα επειδή είναι δύσκολες, αλλά επειδή φανταζόμαστε ότι θα χρειαστούν χρόνο, χαρτιά και αρκετή υπομονή. Ένα συμβόλαιο ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή μας ήταν, μέχρι πρόσφατα, μία από αυτές. Φαντάσου, για παράδειγμα, ότι ετοιμάζεσαι να μετακομίσεις. Ανάμεσα στις κούτες, τα έπιπλα, τη σύνδεση στο internet και όλα εκείνα τα μικρά (ή μεγάλα) που εμφανίζονται την τελευταία στιγμή, πρέπει να φροντίσεις και για το ρεύμα ή το φυσικό αέριο. Ή μπορεί να ανοίγεις έναν νέο επαγγελματικό χώρο και η λίστα με όσα πρέπει να οργανώσεις να μεγαλώνει διαρκώς. Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μία ακόμη διαδικασία με δικαιολογητικά, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή.

To e-contract της nrg, όμως, ήρθε για να βγάλει αυτή την εκκρεμότητα από τη λίστα σου. Και αυτό γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσεις online το συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου εύκολα και γρήγορα και έχοντας πλήρη εικόνα κάθε βήματος, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου, χωρίς να χρειαστεί να πας σε κάποιο κοντινό σου κατάστημα ή να αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Μπορείς, δηλαδή, να το κάνεις από τον καναπέ σου, στο διάλειμμα από τη δουλειά ή όσο πίνεις τον πρωινό σου καφέ και επιπλέον να κερδίζεις και δώρο AVIN αξίας 100 ευρώ επιλέγοντας οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα ρεύματος nrg.

Τέσσερα βήματα online και… έτοιμο!

1. Αρχικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να μπεις στην εφαρμογή ΜΥnrg ή το site της nrg από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου, αντίστοιχα, και στην κατηγορία e-contract ώστε να επιλέξεις το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ρεύμα ή φυσικό αέριο, σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο; Βλέπεις καθαρά τις διαθέσιμες επιλογές και αποφασίζεις ποια σε εξυπηρετεί περισσότερο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθείς ή να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου.

2. Έπειτα, γίνεται η αυτόματη ταυτοποίηση μέσω του gov.gr μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, που σημαίνει πως δεν χρειάζεται να ψάχνεις πού έχεις αφήσει τη φωτοτυπία της ταυτότητάς σου, ούτε να φωτογραφίζεις έγγραφα ή να αναρωτιέσαι αν έχεις συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Αμέσως μετά, υπογράφεις το συμβόλαιο online με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπώσεις, να σκανάρεις ή να περιμένεις την αποστολή του συμβολαίου.

4. Και επειδή η αναμονή χωρίς ενημέρωση μπορεί να γίνει εξίσου εκνευριστική με την ίδια τη γραφειοκρατία, το e-contract της nrg σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή την πορεία της αίτησής σου. Μόλις ολοκληρώσεις τα απαραίτητα βήματα, λαμβάνεις ένα προσωπικό link από το οποίο μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξή της. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνεις για να μάθεις τι συμβαίνει.

Μια εκκρεμότητα λιγότερη στη λίστα σου

Είτε πρόκειται για το σπίτι σου είτε για την επιχείρησή σου, γνωρίζεις καλά πόσο εύκολα μπορεί να μεγαλώσει η λίστα με τις υποχρεώσεις. Έτσι, κάθε διαδικασία που μπορείς να ολοκληρώσεις πολύ απλά και γρήγορα είναι μία μικρή... νίκη. Πόσο μάλλον όταν μπορείς να τη διευθετήσεις όπου και αν βρίσκεσαι όπως το συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω του e-contract της nrg.

Και κάπου εδώ έρχεται μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Αν επιλέξεις οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα ρεύματος nrg, κερδίζεις δώρο AVIN αξίας 100 ευρώ. Ναι, και ολοκληρώνεις online το νέο σου συμβόλαιο και η nrg σου δίνει ένα δώρο που μπορείς να αξιοποιήσεις στις μετακινήσεις σου.

Τελικά, το συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου δεν χρειάζεται να είναι άλλο ένα task που το μεταφέρεις από μέρα σε μέρα. Με το e-contract της nrg το ολοκληρώνεις εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ παράλληλα απολαμβάνεις και ένα πρακτικό δώρο. Μια εκκρεμότητα λιγότερη και ένα όφελος περισσότερο!