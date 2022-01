Οι «γκρίζοι» επενδυτές, o Τζουφάλι και o Γκοσν και η μάχη των marketplaces

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι «γκρίζοι» επενδυτές

Η πληροφορία είναι διασταυρωμένη διπλά. Δύο τουλάχιστον τράπεζες έχουν το τελευταίο διάστημα στείλει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (Suspicious Activity Report - SARs) που σχετίζονται με ξένους επενδυτές που επενδύουν στην ελληνική τουριστική αγορά. Τα «ελεγχόμενα» κεφάλαια των εν λόγω επενδυτών , οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διπλή υπηκοότητα και φορολογική έδρα διαφορετική της χώρας ιθαγένειας, έχουν έλθει στην Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Ολλανδία, από το Ισραήλ, κ.α.. Οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας από τις τράπεζες έγιναν διότι κάποιοι εκ των επενδυτών αυτών έχουν βρεθεί προσφάτως στις «μαύρες λίστες» του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Για ποιο λόγο; Κυρίως γιατί παραβίασαν το εμπάργκο πώλησης όπλων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε κάποιες χώρες. Θα αναρωτηθείτε τί δουλειά έχει το εμπόριο βαρέων όπλων στην Αφρική με ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Την ίδια απορία έχουν και οι AML/CFT compliance officers των τραπεζών που έστειλαν τις αναφορές τους στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Η εξάωρη συνεδρίαση

Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα η Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος θα διερευνήσει τις σχετικές αναφορές. Δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε, καθώς η Αρχή είναι υποστελεχομένη και ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επί τιμή Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Σήμερα για παράδειγμα, η Ολομέλεια της Αρχής θα συνεδριάσει για έξι ώρες προκειμένου να καλύψει όλες τις υποθέσεις από τα μέσα Δεκεμβρίου. Γιατί συσσωρεύθηκαν τόσες πολλές υποχρεώσεις ; Διότι – μεταξύ άλλων- ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δεν έχει προτείνει ακόμη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το πρόσωπο που θα αναπληρώνει τον κ. Βουρλιώτη και θα συγκαλεί την ολομέλεια όταν ο επικεφαλής δεν παρίσταται. Και αυτή η «ολιγωρία» κρατά πλέον από τον προηγούμενο Ιούλιο, οπότε παύει να θεωρείται ολιγωρία…

Το προσωπικό ασφαλείας

Συστημική τράπεζα έχει περιορίσει αισθητά το προσωπικό φύλαξής του κεντρικού της καταστήματος το τελευταίο διάστημα. Όπως μας ενημέρωσαν, αυτό δεν οφείλεται στην τηλεργασία, αλλά σε λόγους που σχετίζονται με την εθελουσία έξοδο της τράπεζας. Μας λένε πως αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τους Γενικούς Διευθυντές της τράπεζας. Γιατί; Κάποιοι εξ αυτών έχουν από καιρό αποσπασμένους σε αυτούς, στελέχη που ανήκουν στο προσωπικό ασφαλείας. Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν στη βάση τους. Και καταλαβαίνω πως κάποιες και κάποιοι εκ των managers έχουν ήδη αρχίσει να γκρινιάζουν …

Η μάχη των marketplaces

Μερίδιο αγοράς από το Skroutz, αλλά και το Public φιλοδοξεί να πάρει το νέο ηλεκτρονικό marketplace του Ομίλου Μαρινάκη, το οποίο και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2022. Με τον τζίρο του ηλεκτρονικού εμπορίου να φτάνει τα 14 δισ. ευρώ το SHOPFLIX.gr -όπως ονομάζεται το νέο marketplace- στοχεύει στο πιο premium κομμάτι της αγοράς, φιλοδοξώντας να προσφέρει καλύτερες και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Επιπλέον «προίκα» αποτελεί η εταιρεία courier που έχει ο όμιλος Μαρινάκη, καθώς διασφαλίζονται σημαντικές συνέργειες στην παράδοση των προϊόντων και αποφεύγονται κακοτοπιές. Και βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και η εμπειρία του επικεφαλής του εγχειρήματος, Χρήστου Καλογεράκη, ο οποίος και έχει «τρέξει» το marketplace της Public και γνωρίζει το χώρο από την καλή και από την ανάποδη. Το σίγουρο είναι ότι το παιχνίδι έχει χοντρύνει και οι επόμενοι μήνες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Ο Τζουφάλι και η υπόθεση Γκοσν

Ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας Χαλίντ Αλ Τζουφάλι έχει απασχολήσει τα τελευταία 24ωρα την εγχώρια επικαιρότητα, λόγω της επίσκεψής του στη χώρα μας. Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος Σαουδάραβας, που έχει επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα μέσω των ξενοδοχείων Four Seasons, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής και όχι με κολακευτικό τρόπο. Αναφέρεται συχνά στα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Γκοσν -Nissan. Στο κατηγορητήριο που συνέταξαν οι δικαστικές Αρχές της Ιαπωνίας σε βάρος του Κάρλος Γκοσν, του πρώην προέδρου των Renault, Nissan και Mitsubishi Motors, που καταδικάσθηκε για απάτη και «απέδρασε» με μυθιστορηματικό τρόπο από την Ασιατική χώρα, οι εισαγγελείς τεκμηρίωσαν έκνομες συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο Χαλίντ Αλ Τζουφάλι. Σύμφωνα με αυτό το κατηγορητήριο, ο Γκοσν είχε τη δυνατότητα, από τη θέση που κατείχε, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ανά τον κόσμο με βιτρίνα τις κατά τόπους δραστηριότητες της Nissan. Όντας αυτός που είχε τον απόλυτο έλεγχο, μπορούσε να διακινεί χρήματα μέσω των θυγατρικών αυτών, να αγοράζει ακίνητα στο όνομά τους και στη συνέχεια να τα οικειοποιείται, ή να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων. Στη βάση αυτή, οι Ιάπωνες εισαγγελείς εντόπισαν τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που περιλάμβαναν ύποπτες πληρωμές στον Σαουδάραβα επιχειρηματία Χαλίντ Αλ Τζουφάλι. Ο Κάρλος Γκοσν ισχυρίστηκε πως αυτές οι πληρωμές δόθηκαν ως αμοιβή για σημαντικές υπηρεσίες που πρόσφερε ο Τζουφάλι στη Nissan, αφού η εταιρεία Khaled Juffali Co. τη βοήθησε να πετύχει υψηλή χρηματοδότηση και να αναδιαρθρώσει το δίκτυο των διανομέων της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και να διαπραγματευτεί την ανάπτυξη ενός εργοστασίου στη Σαουδική Αραβία διοργανώνοντας συναντήσεις υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας. Οι Ιάπωνες εισαγγελείς ωστόσο τεκμηρίωσαν πως ο Χαλίντ Αλ Τζουφάλι είχε βοηθήσει ταμειακά τον Κάρλος Γκοσν να καλύψει ζημιές στο προσωπικό του επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και πως ο πρώην CEO της Nissan του επέστρεψε σε τέσσερις δόσεις το ποσό των 14,7 εκατ. δολαρίων ως αντάλλαγμα αυτής της εξυπηρέτησης. Αλλά τα λεφτά δεν ήταν του Γκοσν , αλλά της Nissan και δικαιολογήθηκαν ως αμοιβές για υπηρεσίες που η Khaled Juffali Co δεν προσέφερε ποτέ.

