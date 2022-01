Συνεδριάζει η Κεφαλαιαγορά για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Online Amusement Solution και η απάντηση στην ΕΕ

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Αντίστροφή μέτρηση

Θέμα ημερών είναι μαθαίνουμε η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για να συζητηθεί το θέμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το εάν υπήρξε ή όχι συντονισμός ενεργειών της ολλανδικής Reggeborgh με το fund Atlas. Όπως πληροφορούμαστε, οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν λάβει όλες τις απαντήσεις που ζητούσαν από Reggeborgh και Atlas και δεν απομένει παρά να συνεδριάσει το ΔΣ της Κεφαλαιαγοράς για να συζητήσει την εισήγηση της υπηρεσίας. Και εδώ να επιμείνουμε, λίγο, διότι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν εμφανίσθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή κάτι γνωμοδοτήσεις και σημειώματα από δικηγορικά γραφεία που δεν σχετίζονταν με τις διαπιστώσεις των ίδιων των υπηρεσιακών στελεχών της Κεφαλαιαγοράς. Και αυτές οι γνωμοδοτήσεις έλαβαν μεγαλύτερη δημοσιότητα, από την πραγματική τους αξία. Βάζουμε εδώ μια άνω τελεία και θα επανέλθουμε.

Και τώρα τρέχουμε

Διορία έως την προσεχή Πέμπτη 27 Ιανουαρίου έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών στους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προκειμένου να στείλουν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Νίκου Κουλοχέρη τις απαντήσεις τους, επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ανέδειξε η επιστολή που απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες στις 10 Ιανουαρίου 2022 στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η Μέιριντ Μακγκίνες ζητούσε απαντήσεις για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά την αξιολόγηση που διενήργησε προ μηνών το Συμβούλιο της Ευρώπης στους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα. Και η αποκάλυψη της σχετικής επιστολής από το Newsbomb.gr επιτάχυνε τις διαδικασίες. Ωστόσο, το επόμενο εξάμηνο θα είναι πλούσιο από διεργασίες σε αυτό το πεδίο. Από τη στιγμή που σταλούν οι ελληνικές απαντήσεις στην Κομισιόν θα υπάρξει και νέος γύρος διευκρινίσεων και εν συνεχεία θα συνταχθεί έκθεση που θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων , ώστε να αποφευχθεί διασυρμός της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο οξυδερκής Κοντόπουλος

Δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικός CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αποδειχθεί ο Γιάννος Κοντόπουλος, ωστόσο ως αναλυτής και υπεύθυνος στρατηγικής διεθνών τραπεζών έχει αποδεχθεί εξαιρετικά οξυδερκής. Η στήλη θα ξεχωρίσει δύο καλές στιγμές του κ. Κοντόπουλου, που χρήζουν αναφοράς. Η πρώτη το 2006, όταν σε ομιλία του σε εκδήλωση του ελληνικού συλλόγου αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, είχε προβλέψει αφενός την επερχόμενη χρηματοοικονομική κρίση, επικαλούμενος «7 θανάσιμα αμαρτήματα» της παγκόσμιας οικονομίας, αφετέρου είχε συμβουλέψει τους παρευρισκόμενους να μην δανειστούν σε ελβετικό φράγκο ή να μην μετατρέψουν τα δάνεια τους από ευρώ σε φράγκο, διότι κινδύνευαν με μεγάλες απώλειες. Η δεύτερη καλή στιγμή του κ. Κοντόπολου ήταν στο τέλος του 2019, λίγο πριν ενσκήψει η πανδημία, οπότε με δηλώσεις του στο Bloomberg είχε περιγράψει μια σειρά από λόγους για τους οποίους θεωρούσε πως ο πληθωρισμός θα συνιστούσε «Game Over» για το ράλι των αγορών. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία το 2020, οι εκτιμήσεις Κοντόπολου θα είχαν ήδη επιβεβαιωθεί και θα είχαμε ήδη αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εάν η γνώση των διεθνών αγορών και η οξυδέρκεια του νέους επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αρκούν για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και στην αναβάθμισή του θεσμού.

Η Online Amusement Solution

Πρόστιμο ύψους 386.567 ευρώ επέβαλε στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Online Amusement Solution Ltd η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος της Μάλτας, καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικά κενά στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εκτός από το πρόστιμο, η μαλτέζικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο oniline gaming από το 2011, υποχρεώθηκε να παράσχει στις αρχές της Μάλτας ένα σχέδιο δράσης για την κάλυψη των αδυναμιών που επισημάνθηκαν. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος της Μάλτας, η Online Amusement Solution Ltd, η οποία ανήκει στον Έλληνα επιχειρηματία Θωμά Πλατσατούρα, παραβίασε 14 διαφορετικούς υπο-κανονισμούς της νομοθεσίας για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς δεν αξιολόγησε τον κίνδυνο πελατών, δεν διέθετε πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών της και στερούνταν επαρκών συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών. Μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις που εντοπίστηκαν αφορούσε στην αποτυχία της Online Amusement Solution Ltd να υποβάλει αναφορά ύποπτης συναλλαγής, παρά τη γνώση της ότι ένας πελάτης της χρηματοδοτούσε το διαδικτυακό του πορτοφόλι χρησιμοποιώντας μια κλεμμένη πιστωτική κάρτα! Παράλληλα, από τα 31 δείγματα προφίλ παικτών που εξετάστηκαν στον έλεγχο, η Online Amusement Solution, δεν μπορούσε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις κινδύνου πελατών για 26 από αυτά τα προφίλ. Τα υπόλοιπα δε πέντε προφίλ παικτών έφεραν αξιολόγηση κινδύνου από άλλη αδειοδοτημένη μαλτέζικη οντότητα που έκανε χρήση της ελληνικής εξουσιοδότησης που κατείχε. Τέλος, η Online Amusement Solution απέτυχε στο να εφαρμόσει δέουσα επιμέλεια για τους πελάτες της, με τα αιτήματα για τις φορολογικές δηλώσεις των παικτών – πελατών της να παραμένουν αναπάντητα στο 80% των περιπτώσεων. Μάλιστα, ένας από τους παίκτες που εξετάσθηκαν είχε υποβάλει δύο φορολογικές δηλώσεις που έδειχναν ότι είχε εισόδημα 9.000 ευρώ το 2016 και πάνω από 13.000 ευρώ το 2018, και όμως σε διάστημα άνω των δύο ετών είχε καταθέσει πάνω από 195.000 ευρώ στην Online Amusement Solution, χρησιμοποιώντας έξι διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. Καθώς η υπόθεση της μαλτέζικης εταιρείας έχει και ελληνικές προεκτάσεις αναμένουμε να υπάρξει κινητικότητα τόσο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Δημήτρη Ντζανάτο, όσο και από την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.