Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή από τον Οκτώβριο

Η αυτόματη επιβολή προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις τίθεται σε εφαρμογή εντός του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας μία ριζική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα το φορολογικό σύστημα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, βάζοντας οριστικό τέλος στις χρονοβόρες καθυστερήσεις, που οδηγούσαν στον καταλογισμό προστίμων μήνες μετά την αρχική υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που ένας φορολογούμενος καθυστερεί να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων, θα έρχεται αυτομάτως αντιμέτωπος με την άμεση επιβολή προστίμου.

Μόλις θα υποβληθεί ηλεκτρονικά η εκπρόθεσμη δήλωση, το σύστημα της Αρχής θα προχωρά στη βεβαίωση του αντίστοιχου προστίμου και θα το κοινοποιεί ψηφιακά στον υπόχρεο, μαζί με την ειδοποίηση για τυχόν οφειλόμενο φόρο.

Η νέα διαδικασία θα καλύπτει ευρύ φάσμα φορολογικών δηλώσεων, περιλαμβάνοντας:

– Εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

– Δηλώσεις ΦΠΑ.

– Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

– Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για την επιβολή των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή στα 500 ευρώ, αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

Αν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:

– Αν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

– Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ, αν τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Αν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:

– Αν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

– Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ, αν τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο (100, 250 ή 500 ευρώ) εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ.

