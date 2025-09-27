Συνεχίζεται το «Τουρισμός για Όλους 2025»: Τελευταία ευκαιρία εξαργύρωσης για την υψηλή περίοδο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες κληρωθέντες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα. Το υπουργείο Τουρισμού καλεί τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν την άυλη ψηφιακή κάρτα του προγράμματος, η οποία λειτουργεί όπως ακριβώς μια απλή χρεωστική.

Προθεσμίες εξαργύρωσης

Οι δικαιούχοι της υψηλής περιόδου καλούνται να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημερομηνία, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα ενεργοποιηθούν εκ νέου οι κάρτες της χαμηλής περιόδου, προσφέροντας πρόσθετο χρόνο για ταξίδια και φιλοξενία.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 25,3 εκατ. ευρώ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα

Η διαδικασία ενεργοποίησης της άυλης ψηφιακής κάρτας είναι απλή και γίνεται εύκολα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων. Η κάρτα λειτουργεί ως «εισιτήριο» για ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από δημοφιλείς προορισμούς μέχρι ορεινά χωριά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε πολίτη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Τουρισμός για Όλους 2025», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025 ή να επικοινωνήσουν με το helpdesk στο 210-2150231.

Διαβάστε επίσης