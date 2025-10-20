28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Ως υποχρεωτική αργία θεωρείται η 28η Οκτωβρίου για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr.

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου εντάσσεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

28η Οκτωβρίου - Οι αμοιβές των εργαζομένων

Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου τα εξής:

Α. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν:

Το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Τον μηνιαίο μισθό στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με μισθό.

Β. Οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 28η Οκτωβρίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται δε πως:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

