28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Οι προσαυξήσεις για όσους δουλέψουν

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
Ως υποχρεωτική αργία θεωρείται η 28η Οκτωβρίου για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr.

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου εντάσσεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

28η Οκτωβρίου - Οι αμοιβές των εργαζομένων

Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου τα εξής:

Α. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν:

  • Το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
  • Τον μηνιαίο μισθό στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με μισθό.

Β. Οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 28η Οκτωβρίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται δε πως:

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

