28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
Οι προσαυξήσεις για όσους δουλέψουν
Ως υποχρεωτική αργία θεωρείται η 28η Οκτωβρίου για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr.
Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου εντάσσεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
28η Οκτωβρίου - Οι αμοιβές των εργαζομένων
Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου τα εξής:
Α. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν:
- Το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
- Τον μηνιαίο μισθό στους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει για όσους αμείβονται με μισθό.
Β. Οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 28η Οκτωβρίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Διευκρινίζεται δε πως:
- Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
- Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
- Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.