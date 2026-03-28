Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου

Στις 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Συνολικά 987.379 δικαιούχοι θα λάβουν 253.191.819 ευρώ.

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν

Ειδικότερα, στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
  • Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:47ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νύχτα κόλαση» στην Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στην Τεχεράνη και καταιγισμός πυραύλων - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο με εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαρτίου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 12 οι τραυματίες Αμερικανοί

04:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οσμή από χημικά προκαλεί «έμφραγμα» σε πέντε αεροδρόμια

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πλήττει στόχους στην Τεχεράνη

03:01ΚΟΣΜΟΣ

Μηνιγγίτιδα: Σκοτώνει πάνω από 250.000 ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο

02:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορεί να μην βοηθήσουμε μέλη του ΝΑΤΟ

01:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

01:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Έλον Μάσκ συμμετείχε σε τηλεφωνική συνομιλίας Τραμπ - Μόντι

00:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίες αμερικανοί στρατιώτες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Σαουδική Αραβία

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν υποχωρεί, δεν είναι πια ο νταής της περιοχής»

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Νικήσαμε έναν τελικό, επιθετικά κάναμε τέλειο ματς»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 25χρονος ο οποίος δημιουργεί απίθανα έργα με τα πιο ταπεινά υλικά

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η Ασφάλεια συνέλαβε συμμορία διαρρηκτών – Τέσσερις συλλήψεις, ανάμεσά τους και ανήλικοι

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - «Διαπραγματεύονται»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Τα Ανώγεια «ντύθηκαν στα λευκά » και μαγεύουν

23:38LIFESTYLE

Συγκινεί η σύζυγος του James Van Der Beek 45 ημέρες μετά τον θάνατό του - «Μου λείπεις αγάπη μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

05:47ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νύχτα κόλαση» στην Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στην Τεχεράνη και καταιγισμός πυραύλων - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο με εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

23:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

23:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό 107-97: Δική του η νίκη, πήρε και τη διαφορά και συνεχίζει για πλέι οφ!

00:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίες αμερικανοί στρατιώτες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Σαουδική Αραβία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 25χρονος ο οποίος δημιουργεί απίθανα έργα με τα πιο ταπεινά υλικά

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ