Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν αύριο

Αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Συνολικά 987.379 δικαιούχοι θα λάβουν 253.191.819 ευρώ.

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν

Ειδικότερα, στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ

Επίδομα Στέγασης : 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

Αναπηρικά : 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

Επίδομα Ομογενών : 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982 : 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

Έξοδα Κηδείας : 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

Επίδομα Γέννησης : 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια : 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες : 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής : 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

