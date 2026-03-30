Youth Pass 2026: Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί - Πώς γίνεται η αίτηση

Ξεκινά από την 1η Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρει 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr. Η καταβολή της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, με το ποσό να πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Η ενίσχυση, ύψους 150 ευρώ, παρέχεται μέσω άυλης κάρτας που λειτουργεί ως ψηφιακό πορτοφόλι, επιτρέποντας αγορές και πληρωμές σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι μετακινήσεις.

Δικαιούχοι και διαδικασία αίτησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ για το επόμενο έτος η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς νέα διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Παράλληλα, απαιτείται η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email και αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτει την αγορά αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κρατήσεις σε καταλύματα, αλλά και αγορές σε βιβλιοπωλεία.

Παράλληλα, προσφέρει πρόσβαση σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και άθλησης, όπως κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια, ενισχύοντας την καθημερινότητα των νέων.

Στόχος του προγράμματος

Το Youth Pass αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην πολιτιστική και τουριστική ζωή, προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομική στήριξη σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο από την εκπαίδευση προς την αγορά εργασίας.

Διαβάστε επίσης