Δημόσιο: Οι νέες συντάξεις με αυξήσεις έως 65 ευρώ

Αύξηση σύνταξης μέχρι και 65 ευρώ μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση.

Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πριμοδοτεί μόνον όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών.

Αλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση για παράδειγμα με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη σύνταξη, θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026, με 35,3 ως 36 έτη ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση όσοι αποχωρούν φέτος θα πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με το 2025, ακόμη και αν πρόκειται να αποχωρήσουν με τα ίδια χρόνια ασφάλισης που συνταξιοδοτήθηκαν οι ασφαλισμένοι το 2025.

Τα «κλειδιά» που μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους συνταξιούχους του 2026 είναι τρία:

1.Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών τους για όλα τα έτη από το 2002 ως το 2025 με βάση την μεταβολή του πληθωρισμού του 2025 που ήταν 2,6%. Ο συντάξιμος μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός τόσο μεγαλύτερη θα βγει και η ανταποδοτική σύνταξη.

2.Η προσθήκη ενός ακέραιου έτους ασφάλισης στη συνταξιοδότησή τους που αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης και οδηγεί σε αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2026 προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στην σύνταξη. Αρα ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη.

3.Το όριο ηλικίας που επιλέγουν ή που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν. Οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν με όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη, όπως για παράδειγμα στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 65 με 35ετία αν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα ως το 2021, θα πάρουν ακέραια την εθνική σύνταξη. Αν όμως αποχωρήσουν με όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, τότε θα χάσουν ένα 30% από την εθνική σύνταξη, που για το 2026 είναι 134 ευρώ μείον.

Η ροή εξόδου των ασφαλισμένων προς τη σύνταξη είναι αυξημένη και το 2026, καθώς στο πρώτο δίμηνο έχουν υποβληθεί πάνω από 35.000 αιτήσεις. Το 2025 είχαν υποβληθεί 199.450 αιτήσεις συνταξιοδότησης που αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων 6 ετών.

Αυξήσεις από 35 ευρώ ως 65 ευρώ στις νέες συντάξεις του Δημοσίου

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, ενώ θα έχουν επιπλέον κέρδος από τους μήνες ασφάλισης που θα συμπληρώσουν κατά τη συνταξιοδότησή τους εντός του 2026.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

1.Υπάλληλος Δ.Ε. κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιούνιο με 35,6 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%. Ενας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο θα πριμοδοτηθεί σχεδόν με 20 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ επειδή θα έχει 35,6 έτη με το ποσοστό αναπλήρωσης να ανεβαίνει στο 38,56%.

2.Υπάλληλος Τ.Ε. κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 42,36%. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά με 38 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση κατά 56 ευρώ επειδή το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 44,91%.

3.Υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Σεπτέμβριο που θα έχει 39 έτη και 9 μήνες ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.706 ευρώ και με αίτηση τον Δεκέμβριο που θα συμπληρώσει 40ετία θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ, καθώς στην αίτηση με 39 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 47,46% ενώ στα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 50,01%

Οι νέες επικουρικές συντάξεις

Οι επικουρικές συντάξεις για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2026 κυμαίνονται από 160 ευρώ ως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με διπλό σύστημα που προβλέπει ένα τμήμα επικουρικής με σταθερό ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2014 και ένα δεύτερο τμήμα με βάση το σύνολο των εισφορών που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι από το 2015 μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά υπάρχει συντελεστής απομείωσης της σύνταξης (ράντα) ανάλογα με την ηλικία. Οσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία εξόδου (π.χ. 67) τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής απομείωσης της σύνταξης και το αντίστροφο: Μικρή ηλικία (π.χ. 60) μεγάλος συντελεστής απομείωσης.

Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, τα νέα ποσά που θα πάρουν όσοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 θα διαμορφωθούν (ενδεικτικά) ως εξής:

1.Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.599 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά.

2.Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 64ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.180 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.507 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 376 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που θα αποχωρήσουν το 2026, οι επικουρικές συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής:

1.Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.162 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά.

2.Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 62ο έτος με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.370 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 1.576 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 160 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι για τη μειωμένη σύνταξη στο τμήμα της επικουρικής ως το 2014 εφαρμόζεται μείωση ως 30%, ενώ από το 2015 και μετά εφαρμόζονται οι λεγόμενες «ράντες» απομείωσης της επικουρικής ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Πόσες είναι οι συντάξεις που η έκδοσή τους καθυστερεί πάνω από τρεις μήνες;

Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις που καθυστερούν πάνω από 3 μήνες να εκδοθούν παραμένουν κάτω από τις 14.000 και συγκεκριμένα στις 13.800 για τον Ιανουάριο του 2026. Μεγάλο παραμένει το πρόβλημα στις επικουρικές με 33.000 εκκρεμείς συντάξεις. Το υπουργείο Εργασίας προωθεί διάταξη για την επιτάχυνση της έκδοσης των αποφάσεων στις επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση, οι οποίες θα εκδίδονται από το τελευταίο Ταμείο, χωρίς να γυρίζουν λόγω αρμοδιότητας στα προηγούμενα Ταμεία.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές (άνω των 2.500 ευρώ) και με 37 ως 40 έτη παίρνουν το καλύτερο κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης και εξασφαλίζουν υψηλή σύνταξη.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που παραμένουν μετά τη 40ετία δεν έχουν όφελος διότι η ετήσια αύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης κατεβαίνει στο 0,5% αντί 2,55% που είναι ως τα 40 έτη και δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά η σύνταξή τους από όσους αποχωρούν με 40 έτη.

1.Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 35 ως 36 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 35 έτη (Ιαν. 2026) Σύνταξη με 35,6 έτη Σύνταξη με 35,9 έτη Σύνταξη με 36 έτη (Δεκ. 2026) Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 Κατηγορία Υ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.390€€ 965€ 983€ 992€ 1.000€ 35€ Κατηγορία Δ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.668€ 1.069€ 1.090€ 1.101€ 1.111€ 42€ Κατηγορία Τ.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.145€ 1.247€ 1.274€ 1.287€ 1.301€ 54€ Κατηγορία Π.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.275€ 1.296€ 1.324€ 1.338€ 1.353€ 57€

2.Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 37 ως 38 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 37 έτη (Ιαν. 2026) Σύνταξη με 37,6 έτη Σύνταξη με 37,9 έτη Σύνταξη με 38 έτη (Δεκ. 2026) Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 Κατηγορία Υ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.435€ 1.055€ 1.073€ 1.082€ 1.091€ 36€ Κατηγορία Δ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.735€ 1.182€ 1.204€ 1.215€ 1.226€ 44€ Κατηγορία Τ.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.201€ 1.379€ 1.407€ 1.421€ 1.435€ 56€ Κατηγορία Π.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.335€ 1.436€ 1.466€ 1.481€ 1.496€ 60€

3.Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 39 ως 40 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 39 έτη (Ιαν. 2026) Σύνταξη με 39,6 έτη Σύνταξη με 39,9 έτη Σύνταξη με 40 έτη (Δεκ. 2026) Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 Κατηγορία Υ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.470€ 1.145€ 1.163€ 1.173€ 1.182€ 37€ Κατηγορία Δ.Ε: Συντάξιμος μισθός 1.785€ 1.294€ 1.317€ 1.328€ 1.340€ 46€ Κατηγορία Τ.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.255€ 1.517€ 1.546€ 1.560€ 1.575€ 58€ Κατηγορία Π.Ε: Συντάξιμος μισθός 2.550€ 1.657€ 1.690€ 1.706€ 1.722€ 65€

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία Πρόνοιας για το 2026 [πίνακες]

Αυξήσεις στα εφάπαξ που καταβάλλουν 15 τομείς πρόνοιας, αλλά και μειώσεις σε άλλους 20 καταγράφονται στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025 οι αυξήσεις στα νέα εφάπαξ που πληρώνει ο ΕΦΚΑ φτάνουν ως και τις 32.270 ευρώ, ενώ οι μειώσεις φτάνουν ως τις 25.807 ευρώ και σε ένα τομέα Πρόνοιας (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) η μείωση φτάνει στις 53.000 ευρώ.

Τα νέα ποσά εφάπαξ για το πρώτο δίμηνο του 2026 και τις μεταβολές τους σε σχέση με το 2025 παρουσιάζει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με αποκαλυπτικούς πίνακες.

Στο Δημόσιο το μέσο εφάπαξ με βάση τις πληρωμές που έγιναν στο πρώτο δίμηνο του 2026 και η σύγκριση των ποσών με το πρώτο δίμηνο του 2025 διαμορφώνεται ανά κατηγορία υπαλλήλων ως εξής:

1.Για τους πολιτικούς υπαλλήλους ανέρχεται στα 21.476 ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 598 ευρώ από το 2025 που ήταν 20.878 ευρώ.

2.Για τους δημοτικούς υπαλλήλους (ΤΑΔΚΥ) ανέρχεται στα 20.721 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 862 ευρώ από το μέσο ποσό που πληρώθηκε στο πρώτο δίμηνο του 2025 και ήταν 19.859 ευρώ.

3.Στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομικοί, πυροσβέστες) το μέσο εφάπαξ που κατέβαλε το Δημόσιο το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 25.188 ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση κατά 10.131 ευρώ από το 2025 που ήταν 15.057 ευρώ.

4.Στους εκπαιδευτικούς το μέσο εφάπαξ στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 ανέρχεται στα 26.984 ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 398 ευρώ από το 2025 που ήταν 27.382 ευρώ.

5.Για τους υπαλλήλους που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια (καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες, δικαστικοί κ.λπ.) το μέσο εφάπαξ στις πληρωμές του α’ διμήνου του 2026 ανέρχεται στα 41.309 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.432 ευρώ από το 2025 που ήταν 43.741 ευρώ.

6.Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία και είναι σε λίστα αναμονής για να πάρουν το εφάπαξ, το μέσο ποσό στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 ανέρχεται στα 23.226 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.103 ευρώ από το 2025 που ήταν 26.329 ευρώ.

7.Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ το μέσο εφάπαξ που θα πάρουν με βάση τις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 ανέρχεται στα 30.405 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.525 ευρώ από το 2025 που ήταν 26.880 ευρώ.

Εως 102.412 ευρώ τα εφάπαξ σε ΔΕΚΟ-τράπεζες

Υψηλότερα από το Δημόσιο είναι τα εφάπαξ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι από Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών.

Τα ποσά στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

*Για τους συνταξιούχους του ΟΣΕ το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 102.412 ευρώ. Σε σχέση με το 2025 είναι αυξημένο κατά 30.323 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 52.387 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 9.933 ευρώ σε σχέση με το μέσο εφάπαξ που πληρώθηκε το πρώτο δίμηνο του 2025 στους συνταξιούχους και ήταν 42.454 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους της ΕΡΤ το πληρωτέο εφάπαξ στο πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 11.751 ευρώ κατά μέσο όρο και παρουσιάζει μείωση κατά 25.807 ευρώ σε σχέση με το μέσο πληρωτέο εφάπαξ του πρώτου διμήνου του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 37.558 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ το πληρωτέο εφάπαξ στο πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 44.202 ευρώ κατά μέσο όρο και παρουσιάζει μείωση κατά 5.579 ευρώ σε σχέση με το μέσο πληρωτέο εφάπαξ του πρώτου διμήνου του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 49.781 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους τραπεζικούς που κατέβαλαν εισφορές πρόνοιας στο Ταμείο της πρώην Εμπορικής το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 39.646 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 32.270 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025.

*Για τους συνταξιούχους τραπεζικούς που κατέβαλαν εισφορές πρόνοιας στο Ταμείο της πρώην Ιονικής το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 46.836 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 7.015 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 39.821 ευρώ.

Τα ποσά για συνταξιούχους από Ταμεία επιστημόνων και ιδιωτικού τομέα

Μειωμένα είναι τα εφάπαξ που πληρώνονται οι συνταξιούχοι από τα Ταμεία των επιστημόνων στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα πληρωμών, που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», το μεγαλύτερο εφάπαξ το παίρνουν οι συμβολαιογράφοι με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 24.658 ευρώ στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026, παρουσιάζοντας όμως μείωση κατά 5.940 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 30.598 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους δικηγόρους Αθηνών (ΤΠΔΑ) το μέσο πληρωτέο εφάπαξ στο πρώτο δίμηνο του έτους ανέρχεται στα 17.527 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.291 ευρώ από το μέσο πληρωτέο ποσό του πρώτου διμήνου του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 19.919 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους γιατρούς το μέσο πληρωτέο εφάπαξ είναι 4.681 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 647 ευρώ από το 2025.

*Για τους συνταξιούχους μηχανικούς το μέσο πληρωτέο εφάπαξ είναι 8.828 ευρώ και είναι μειωμένο κατά 775 ευρώ από το μέσο πληρωτέο εφάπαξ του πρώτου διμήνου του 2025.

Πολλών ταχυτήτων είναι τα εφάπαξ σε διάφορα Ταμεία πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικά:

*Για τους συνταξιούχους λιμενεργάτες ανέρχεται στα 109.257 ευρώ και σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025 είναι μειωμένο κατά 16.378 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) το μέσο πληρωτέο ποσό για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 49.879 ευρώ και σε σχέση με το 2025 είναι μειωμένο κατά 53.063 ευρώ.

*Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) το μέσο πληρωτέο ποσό για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 35.638 ευρώ και σε σχέση με το 2025 είναι αυξημένο κατά 27.809 ευρώ.

Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί το εφάπαξ;

Η λύση που έχει προταθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες στο υπουργείο Εργασίας για να αρχίσει να αυξάνεται το εφάπαξ είναι να βελτιωθεί ο τρόπος υπολογισμού του ποσού και να λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της πενταετίας που είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα όσοι αποχωρούν το 2026 να παίρνουν το ένα τμήμα του εφάπαξ με βάση την πενταετία 2013-2018 και ο νέος τρόπος υπολογισμού, που ουσιαστικά μειώνει το ποσό καθώς επιστρέφονται μόνον οι εισφορές χωρίς ανταποδοτικότητα, να αφορά τα έτη 2018-2026.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

1.ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2026 ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2025 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ€ (+,-) 2026/2025 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 20.878€ 21.476€ -598€ ΤΑΔΚΥ 20.721€ 19.859€ 862€ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25.188€ 15.057€ 10.131€ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 41.309€ 43.741€ -2.432€ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 26.984€ 27.382€ -398€ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 23.226€ 26.329€ -3.103€ ΙΚΑ 30.405€ 26.880€ 3.525€ ΝΠΔΔ 17.104€ 16.721€ 383€ ΤΠΟΕΚΕ 26.075€ 29.041€ -2.966€

2.ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2026 ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2025 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ€ (+,-) 2026/2025 ΤΕΑΥΕΚ 3.389€ 3.084€ 305€ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 2.794€ 2.880€ -86€ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 5.113€ 5.633€ -520€ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 23.671€ 33.340€ -9.669€ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 109.257€ 125.635€ -16.378€ ΟΛΠ 35.638€ 27.809€ 7.829€ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 5.781€ 19.475€ -13.694€ ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΟΥ 2.188€ 1.523€ 665€ ΤΑΞΥ 4.859€ 7.548€ -2.689€ ΤΠΠΟΛΘ 49.879€ 102.942€ -53.063€

3.ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΙΔΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2026 ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2025 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ€ (+,-) 2026/2025 ΟΤΕ 52.387€ 42.454€ 9.933€ ΟΣΕ 102.412€ 72.089€ 30.323€ ΕΡΤ 11.751€ 37.558€ -25.807€ ΔΕΗ 44.202€ 49.781€ -5.579€ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 39.646€ 7.376€ 32.270€ ΙΛΤ 46.836€ 39.821€ 7.015€ ΤΠΙΣΥΤ 17.331€ 17.833€ – 502€ ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΑΣ 46.403€ 45.938€ 465€ ΤΠΑΕΝ 20.233€ 15.968€ 4.265€ ΤΠΚΠΕΝ 5.829€ 5.734€ 95€

4.ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2026 ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ Α’ ΔΙΜΗΝΟ 2025 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ€ (+,-) 2026/2025 ΤΠΔΑ 17.527€ 18.818€ -1.291€ ΤΠΔΕ 9.607€ 16.971€ -7.364€ ΤΥ 4.681€ 4.034€ 647€ ΤΑΣ 24.658€ 30.598€ -5.940€ ΤΣΜΕΔΕ 8.828€ 9.603€ -775€ ΤΠΕΔΕ 4.846€ 5.558€ -712€

