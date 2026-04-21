Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις τροποποιητικές

Snapshot Έχουν υποβληθεί 2,3 εκατ. φορολογικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ μετά την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων.

Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ξεκίνησε στις 17 Απριλίου και μπορεί να γίνει χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η τροποποιητική δήλωση επιτρέπει τη διόρθωση ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων στις αρχικές δηλώσεις.

Εάν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον φόρος και καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, ισχύουν εκπτώσεις φόρου ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής.

Οι εκπτώσεις φόρου είναι 4% για δηλώσεις έως 15 Μαΐου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.

Σε 2,3 εκατ. ανέρχονται οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, μετά και την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων. Από τις 17 Απριλίου ξεκίνησε η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την τροποποιητική φορολογική δήλωση

Μετά την υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι υπόχρεοι μπορούν να να ελέγχουν τη δήλωσή τους, και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ:

εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου,

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου

