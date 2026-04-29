Fuel Pass: Κλείνει η πλατφόρμα - Πότε είναι η τελευταία διορία για αιτήσεις

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται έως και 60 ευρώ, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Στιγμιότυπο από πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα.

  • Η πλατφόρμα για αιτήσεις στο Fuel Pass παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 χωρίς περιορισμούς βάσει ΑΦΜ.
  • Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 60 ευρώ και διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής, με την ψηφιακή κάρτα να προσφέρει μεγαλύτερη επιδότηση.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Η επιδότηση αφορά οχήματα σε κυκλοφορία, ασφαλισμένα και χωρίς οφειλές τελών, και κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.
  • Η αίτηση γίνεται ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ και απαιτεί χρήση κωδικών Taxisnet, με αυτόματους ελέγχους από το σύστημα της ΑΑΔΕ.
Ανοιχτή για όλους τους πολίτες παραμένει έως τις 30 Απριλίου 2026 η πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass, χωρίς περιορισμούς βάσει ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του Taxisnet, ενώ όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ΚΕΠ.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται έως και 60 ευρώ, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής. Συγκεκριμένα, υψηλότερη επιδότηση λαμβάνουν όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα, σε σχέση με την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας φτάνει:

τα 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα
τα 60 ευρώ για τα νησιά

Αντίστοιχα, με κατάθεση σε IBAN:

40 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα
50 ευρώ στη νησιωτική Ελλάδα

Για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, τα ποσά είναι χαμηλότερα, φτάνοντας έως 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα.

Η ψηφιακή κάρτα θεωρείται πιο συμφέρουσα επιλογή, καθώς προσφέρει έως και 10 ευρώ επιπλέον, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο), αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται περαιτέρω.

Βασικές προϋποθέσεις είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Σε περιπτώσεις ζευγαριών με δύο οχήματα, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση.

Η διαδικασία είναι απλή: ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία του, επιλέγει τρόπο καταβολής και το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα τους απαραίτητους ελέγχους μέσω διασύνδεσης με τα αρχεία της ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία λήγει σύντομα, καθιστώντας κρίσιμο για τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εγκαίρως.

