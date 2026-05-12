Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της β' δόσης

Snapshot Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00 και θα επανέλθει στις 29 Μαΐου 2026 στις 08:00.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, μαζί με άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης Α21, με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω των στοιχείων σχολικής μονάδας και αριθμού μητρώου για την έγκριση της αίτησης. Snapshot powered by AI

Έκλεισε προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 (επίδομα παιδιού) την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 18:00, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληγλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Να σημειωθεί πως η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Διαβάστε επίσης