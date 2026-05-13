Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι τελικοί δικαιούχοι του επιδόματος θα προκύψουν από τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, χηρείας, αναπηρική και από τους ανασφάλιστους υπερήλικες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τον Νοέμβριο θα δοθεί επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους με σύνταξη γήρατος έως 1.000 ευρώ, συνταξιούχους χηρείας, αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.
  • Οι δικαιούχοι του επιδόματος υπολογίζονται σε περίπου 1,87 εκατομμύρια, με τα τελικά κριτήρια να οριστικοποιούνται σύντομα μέσω νομοθεσίας.
  • Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1.128.235 κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, που αποτελούν το 57,32% του συνόλου των 1.968.235.
  • Ο συνολικός αριθμός συνταξιούχων αυξήθηκε σε 2.532.354 τον Απρίλιο, με αύξηση 29.327 μέσα σε ένα έτος.
  • Οι νέες συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα έχουν μέσο εισόδημα 793,28 ευρώ, ενώ οι νέες συντάξεις του Δημοσίου έχουν μέσο όρο 1.378,82 ευρώ.
Επίδομα ύψους 300 ευρώ θα δοθεί σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι του επιδόματος θα προκύψουν από τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος έως 1.000 ευρώ, από όσους εισπράττουν σύνταξη χηρείας, από εκείνους που παίρνουν αναπηρική σύνταξη και από τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ», δείχνουν ποιοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι, που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 1,87 εκατ. συνταξιούχοι, ενώ η οριστικοποίηση των κριτηρίων επιλογής (ηλικιακών, εισοδηματικών και περιουσιακών) θα γίνει με διάταξη νόμου που θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καταγράφηκαν τα εξής:

  • Από τις 1.968.235 κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν τον Απρίλιο, οι περισσότερες (1.128.235 ή ποσοστό 57,32%) είναι έως 1.000 ευρώ. Ακριβέστερα, καταγράφηκαν 265.400 κύριες συντάξεις γήρατος, έως 500 ευρώ και άλλες 862.835 συντάξεις, από 501 έως 1.000 ευρώ. Αν σε αυτές προστεθούν και οι 592.339 συντάξεις από 1.001 έως 1.500 ευρώ, τότε έχουμε 1.720.574 που είναι περίπου όσες αναλογούν στους δικαιούχους του επιδόματος των χαμηλοσυνταξιούχων, 300 ευρώ, που θα δοθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε αυτούς, πρέπει να προστεθούν και οι δικαιούχοι που προκύπτουν από τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων (33.444 τον Απρίλιο), καθώς όσοι προκύψουν, με βάση τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια που θα τεθούν, από τις συντάξεις θανάτου (376.553) και τις αναπηρικές (172.643).
  • Η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη τον Απρίλιο, υπολογίστηκε στα 865,25 ευρώ, μικτά. Αυξήθηκε κατά μόλις 0,7 ευρώ, σε σχέση με τα 864,55 ευρώ που ήταν τον Μάρτιο, αλλά και κατά 23,04 ευρώ, συγκριτικά με τα 842,21 ευρώ που είχε υπολογιστεί ένα χρόνο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2025.
  • Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στους 2.532.354 τον φετινό Απρίλιο, περισσότεροι κατά 3.563, σε σχέση με τους 2.528.791 που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο. Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, όταν ήταν 2.503.027 άτομα, διαπιστώνεται αύξηση κατά 29.327 συνταξιούχους, μέσα σε ένα έτος.
  • Για τις 28.832 νέες συντάξεις που εκδόθηκαν τον Απρίλιο δαπανήθηκαν 17.221.288 ευρώ, ενώ δόθηκαν και άλλα 85.130.319 ευρώ ως αναδρομικά, για το χρόνο αναμονής.
  • Από αυτές τις 28.832 νέες συντάξεις οι περισσότερες (16.488 ή ποσοστό 57,18%) είναι κύριες και εκδόθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ, άρα αφορούν πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Κατά μέσο όρο απέφεραν μηνιαίο εισόδημα 793,28 ευρώ, που είναι κατά 71,97 ευρώ χαμηλότερο, από το συνολικό. Άρα οι νέες συντάξεις που προκύπτουν είναι ολοένα και πιο μικρές.
  • Δεν ισχύει το ίδιο όμως, όταν πρόκειται για συντάξεις που προέρχονται από το Δημόσιο Τομέα. Τον Απρίλιο, εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις του Δημοσίου, και ο μέσος όρος δαπάνης εκεί ήταν 1.378,82 ευρώ, δηλαδή υψηλότερος από το συνολικό κατά 513,57 ευρώ.

